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CHP, Seçim Kanunu'nun 4 maddesini AYM'ye taşıdı
CHP, Seçim Kanunu'nun 4 maddesini AYM'ye taşıdı
CHP, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T08:31+0300
2022-04-13T08:31+0300
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CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da Seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için hazırladığı dilekçeyi AYM'ye teslim etti. Dilekçede, "Kanunun 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir" denildi.
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aym, chp, seçim

CHP, Seçim Kanunu'nun 4 maddesini AYM'ye taşıdı

08:31 13.04.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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CHP, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da Seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için hazırladığı dilekçeyi AYM'ye teslim etti.
Dilekçede, "Kanunun 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir" denildi.
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