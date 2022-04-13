https://tr.sputniknews.com/20220413/cin-medyasi-abd-dunyanin-en-buyuk-istikrarsizlik-kaynagi-oldu-1055530262.html
Çin medyası: ABD, dünyanın en büyük istikrarsızlık kaynağı oldu
Çin medyası: ABD, dünyanın en büyük istikrarsızlık kaynağı oldu
Çin gazetesi People’s Daily, ABD’nin dünyanın en büyük istikrarsızlık kaynağı olarak gösterilmeye hak kazandığını belirtti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:25+0300
2022-04-13T15:25+0300
2022-04-13T15:31+0300
abd
dünya
çin
rusya
ukrayna krizi
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People’s Daily gazetesinin yazısında, “İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ABD ve NATO ülkeleri, doğrudan ve dolaylı müdahale yöntemlerine başvurdu. Bu da dünyada genelinde süregelen istikrarsızlığa yol açtı. Her büyük ve küçük çaplı savaş ve çatışmada genelde ABD’nin eli var” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı günden itibaren ABD’nin aralıksız olarak Ukrayna’ya silah sevkiyatı gerçekleştirdiğini, Rusya’ya yaptırımlar başlattığını ve defalarca kışkırtmalara başvurduğunu yazan Çin gazetesi, böylelikle Washington’un çelişkileri şiddetlendirerek küresel egemenliğini güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.ABD’nin, askeri karışıklığı kışkırtma ve bundan kendi çıkarlarını elde etme konusunda uzun süredir kendi alanında uzman olduğu vurgulandı.
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abd, çin, rusya, ukrayna krizi
Çin medyası: ABD, dünyanın en büyük istikrarsızlık kaynağı oldu
15:25 13.04.2022 (güncellendi: 15:31 13.04.2022) Abone ol
Çin gazetesi People’s Daily, ABD’nin dünyanın en büyük istikrarsızlık kaynağı olarak gösterilmeye hak kazandığını belirtti.
People’s Daily gazetesinin yazısında, “İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ABD ve NATO ülkeleri, doğrudan ve dolaylı müdahale yöntemlerine başvurdu. Bu da dünyada genelinde süregelen istikrarsızlığa yol açtı. Her büyük ve küçük çaplı savaş ve çatışmada genelde ABD’nin eli var” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı günden itibaren ABD’nin aralıksız olarak Ukrayna’ya silah sevkiyatı gerçekleştirdiğini, Rusya’ya yaptırımlar başlattığını ve defalarca kışkırtmalara başvurduğunu yazan Çin gazetesi, böylelikle Washington’un çelişkileri şiddetlendirerek küresel egemenliğini güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.
ABD’nin, askeri karışıklığı kışkırtma ve bundan kendi çıkarlarını elde etme konusunda uzun süredir kendi alanında uzman olduğu vurgulandı.