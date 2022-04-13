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https://tr.sputniknews.com/20220413/cin-rusya-ticaret-hacmi-mart-ayinda-bir-onceki-yila-gore-yuzde-12nin-uzerinde-artti-1055517557.html
Rusya-Çin ticaret hacmi, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12'nin üzerinde arttı
Rusya-Çin ticaret hacmi, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12'nin üzerinde arttı
Çin'in Rusya ile olan ticareti, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına rağmen Mart ayında dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 12'den fazla artış gösterdi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:48+0300
2022-04-13T09:52+0300
ekonomi
çin
rusya
ticaret
çin halk cumhuriyeti
artış
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Çin gümrük verilerine göre, Rusya ile toplam ticaret Mart ayında yüzde 12.76 artarak 11.67 milyar dolara yükseldi ve ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.45 arttı.Hem ihracat hem de ithalat değerlerini içeren toplam ticaretteki artış, Rusya'nın Çin için önemli bir petrol, gaz, kömür ve tarım ürünü kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımların karşısında durmuş ve bu yaptırımların 'yasa dışı' olduğunu savunmuştu. Ukrayna'ya yönelik askeri operasyondan birkaç hafta önce Çin ve Rusya, 'sınırsız' bir stratejik ortaklık ilan etmişti. Geçen yıl Çin ile Rusya arasındaki toplam ticaret yüzde 35.8 artışla 146.9 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.Çin Gümrük Sözcüsü Li Kuiwen, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere diğer ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliğinin 'normal' olduğunu söyledi.Öte yandan, salı günü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya'nın Ukrayna operasyonunun etkisiyle bu yıl küresel ticarette büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
https://tr.sputniknews.com/20220412/abd-cin-ve-rusyanin-uzay-filolari-2019dan-bu-yana-yuzde-70-artti-1055511719.html
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çin, rusya, ticaret, çin halk cumhuriyeti, artış

Rusya-Çin ticaret hacmi, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12'nin üzerinde arttı

09:48 13.04.2022 (güncellendi: 09:52 13.04.2022)
© FlickrRusya ve Çin
Rusya ve Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Flickr
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Çin'in Rusya ile olan ticareti, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına rağmen Mart ayında dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 12'den fazla artış gösterdi.
Çin gümrük verilerine göre, Rusya ile toplam ticaret Mart ayında yüzde 12.76 artarak 11.67 milyar dolara yükseldi ve ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.45 arttı.
Hem ihracat hem de ithalat değerlerini içeren toplam ticaretteki artış, Rusya'nın Çin için önemli bir petrol, gaz, kömür ve tarım ürünü kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.
Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımların karşısında durmuş ve bu yaptırımların 'yasa dışı' olduğunu savunmuştu.
Ukrayna'ya yönelik askeri operasyondan birkaç hafta önce Çin ve Rusya, 'sınırsız' bir stratejik ortaklık ilan etmişti. Geçen yıl Çin ile Rusya arasındaki toplam ticaret yüzde 35.8 artışla 146.9 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.
Çin Gümrük Sözcüsü Li Kuiwen, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere diğer ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliğinin 'normal' olduğunu söyledi.
Öte yandan, salı günü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya'nın Ukrayna operasyonunun etkisiyle bu yıl küresel ticarette büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
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