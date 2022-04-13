https://tr.sputniknews.com/20220413/cok-sayida-ilde-kar-yagisi-etkili-oldu-sivas-tokat-karayolunda-araclar-yolda-kaldi-1055515595.html

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu: Sivas-Tokat karayolunda araçlar yolda kaldı

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu: Sivas-Tokat karayolunda araçlar yolda kaldı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T05:03+0300

2022-04-13T05:03+0300

2022-04-13T05:07+0300

türkiye

kar yağışı

erzurum

kars

sivas

tokat

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Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandıSivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.Yolda kalan tırın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı" dedi.Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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kar yağışı, erzurum, kars, sivas, tokat