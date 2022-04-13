Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/cok-sayida-ilde-kar-yagisi-etkili-oldu-sivas-tokat-karayolunda-araclar-yolda-kaldi-1055515595.html
Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu: Sivas-Tokat karayolunda araçlar yolda kaldı
Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu: Sivas-Tokat karayolunda araçlar yolda kaldı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T05:03+0300
2022-04-13T05:07+0300
türkiye
kar yağışı
erzurum
kars
sivas
tokat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055515735_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_39496b005577d0249b600d132f7a01df.jpg
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandıSivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.Yolda kalan tırın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı" dedi.Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
türkiye
erzurum
kars
sivas
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055515735_20:0:1180:870_1920x0_80_0_0_b8f6ae0c02b45768248fe4128b7506a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar yağışı, erzurum, kars, sivas, tokat

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu: Sivas-Tokat karayolunda araçlar yolda kaldı

05:03 13.04.2022 (güncellendi: 05:07 13.04.2022)
© AAKar yağışı Erzurum
Kar yağışı Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, yolda kalan araçların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.
Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.
Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Sivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda kalan tırın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı" dedi.
Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала