https://tr.sputniknews.com/20220413/cumhurbaskani-erdogandan-hakkari-yuksekova-sinirinda-askerle-iftar-1055542519.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da askerle iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da askerle iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Yüksekova'da görev yapan askerlere sürpriz bir... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T21:53+0300

2022-04-13T21:53+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

yüksekova

hakkari

asker

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.Yemekhaneye girişinde askerleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.'Büyük bir hassasiyetle planlandı'Öte yandan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı belirtildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiİftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftara ilişkin paylaşımCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin" ifadelerine yer verdi.

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recep tayyip erdoğan, yüksekova, hakkari, asker