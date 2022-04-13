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https://tr.sputniknews.com/20220413/cumhurbaskani-erdogandan-hakkari-yuksekova-sinirinda-askerle-iftar-1055542519.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da askerle iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Yüksekova'da görev yapan askerlere sürpriz bir... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:53+0300
2022-04-13T22:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yüksekova
hakkari
asker
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.Yemekhaneye girişinde askerleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.'Büyük bir hassasiyetle planlandı'Öte yandan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı belirtildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiİftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftara ilişkin paylaşımCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin" ifadelerine yer verdi.
türkiye
yüksekova
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recep tayyip erdoğan, yüksekova, hakkari, asker

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekova'da askerle iftar

21:53 13.04.2022 (güncellendi: 22:01 13.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Yüksekova'da görev yapan askerlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
© AA
Yemekhaneye girişinde askerleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

'Büyük bir hassasiyetle planlandı'

Öte yandan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı belirtildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
© AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
© AA
Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.
Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova sınırında askerle iftar
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin" ifadelerine yer verdi.
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