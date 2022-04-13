https://tr.sputniknews.com/20220413/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-google-heyetiyle-gorustu-1055516613.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Google heyetiyle bir araya geldi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T07:15+0300
2022-04-13T07:15+0300
2022-04-13T07:15+0300
türkiye
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google
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Google Türkiye ekibiyle görüştü.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Görüşmeye, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de katıldı.
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ibrahim kalın, google
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Google heyetiyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Google Türkiye ekibiyle görüştü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.
Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeye, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de katıldı.