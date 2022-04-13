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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Google heyetiyle bir araya geldi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Google Türkiye ekibiyle görüştü.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Görüşmeye, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de katıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetiyle görüştü

07:15 13.04.2022
İbrahim Kalın, Google heyetiyle görüştü
İbrahim Kalın, Google heyetiyle görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Google heyetiyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Google Türkiye ekibiyle görüştü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.
Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeye, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de katıldı.
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