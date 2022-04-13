Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-ukrayna-krizi-derinleserek-devam-ediyor-1055537221.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü harekata ilişkin, "Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T19:01+0300
2022-04-13T19:02+0300
türkiye
ibrahim kalın
rusya
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036626_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b0a591741a949adcbfc139d5838b5c4.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini ifade etti.Kalın, paylaşımında, şunları kaydetti:
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054036626_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5f7f32d186b6d402b3fba05e269cd5f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim kalın, rusya, ukrayna, türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor

19:01 13.04.2022 (güncellendi: 19:02 13.04.2022)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLATCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLAT
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü harekata ilişkin, "Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini ifade etti.
Kalın, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала