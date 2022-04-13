https://tr.sputniknews.com/20220413/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055517425.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T09:17+0300

2022-04-13T09:17+0300

2022-04-13T09:17+0300

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Dolar kuru bugün 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL'de ise işlemler 15.83 sınırında yer alıyor.Faiz kararı açıklanacakTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.Çeyrek altın ne kadar?ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı, son 1 ayın zirvesini görerek 1.978 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün altının onsu 1.969 dolardan işlem görüyor.Gram altın ise 923 TL'de yer alıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 liradan Cumhuriyet altını ise 6.018 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220412/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055487116.html

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