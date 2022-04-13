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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220413/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055517425.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:17+0300
2022-04-13T09:17+0300
ekonomi
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euro
euro/tl
altın
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çeyrek altın
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Dolar kuru bugün 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL'de ise işlemler 15.83 sınırında yer alıyor.Faiz kararı açıklanacakTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.Çeyrek altın ne kadar?ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı, son 1 ayın zirvesini görerek 1.978 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün altının onsu 1.969 dolardan işlem görüyor.Gram altın ise 923 TL'de yer alıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 liradan Cumhuriyet altını ise 6.018 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055487116.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, türk lirası, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 13.04.2022
© AAAltın, Çeyrek Altın
Altın, Çeyrek Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Dolar 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.83 TL’de yer alıyor.
Dolar kuru bugün 14.58'den işlem görüyor. Euro/TL'de ise işlemler 15.83 sınırında yer alıyor.

Faiz kararı açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

Çeyrek altın ne kadar?

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı, son 1 ayın zirvesini görerek 1.978 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün altının onsu 1.969 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise 923 TL'de yer alıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.509 liradan Cumhuriyet altını ise 6.018 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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