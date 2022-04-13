https://tr.sputniknews.com/20220413/dort-buyukler-son-9-ayda-11-milyar-lira-zarar-acikladi-1055530613.html

'Dört Büyükler' son 9 ayda 1.1 milyar lira zarar açıkladı

'Dört Büyükler' son 9 ayda 1.1 milyar lira zarar açıkladı

Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T15:38+0300

2022-04-13T15:38+0300

2022-04-13T15:38+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

galatasaray

beşiktaş

kulüp

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Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan futbol kulüpleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu.Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.En fazla zarar Trabzonspor'daSöz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu.Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.Toplam borç 17 milyar liraKAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor.Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.Borç miktarı Galatasaray'da 4 milyar lirayı, Trabzonspor'da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.

https://tr.sputniknews.com/20220307/super-lig-yayin-ihalesinde-imza-hakki-saran-ile-trtye-gecti-1054505130.html

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fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray, beşiktaş, kulüp