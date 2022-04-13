Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220413/dort-buyukler-son-9-ayda-11-milyar-lira-zarar-acikladi-1055530613.html
'Dört Büyükler' son 9 ayda 1.1 milyar lira zarar açıkladı
'Dört Büyükler' son 9 ayda 1.1 milyar lira zarar açıkladı
Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:38+0300
2022-04-13T15:38+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
galatasaray
beşiktaş
kulüp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053740011_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_280539fddd2a753dfbb5897f96afa7c0.jpg
Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan futbol kulüpleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu.Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.En fazla zarar Trabzonspor'daSöz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu.Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.Toplam borç 17 milyar liraKAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor.Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.Borç miktarı Galatasaray'da 4 milyar lirayı, Trabzonspor'da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20220307/super-lig-yayin-ihalesinde-imza-hakki-saran-ile-trtye-gecti-1054505130.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053740011_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_dbf8096099fb0221b772c9323b720f76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, trabzonspor, galatasaray, beşiktaş, kulüp

'Dört Büyükler' son 9 ayda 1.1 milyar lira zarar açıkladı

15:38 13.04.2022
© AASpor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.
Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan futbol kulüpleri, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu.
Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.

En fazla zarar Trabzonspor'da

Söz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu.
Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.

Toplam borç 17 milyar lira

KAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor.

Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.

Borç miktarı Galatasaray'da 4 milyar lirayı, Trabzonspor'da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Süper Lig yayın ihalesinde imza hakkı Saran ile TRT'ye geçti
7 Mart, 21:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала