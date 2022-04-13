https://tr.sputniknews.com/20220413/ehliyetsiz-surucu-scooterli-2-gence-carpti-genclerden-biri-hayatini-kaybetti-digeri-yogun-bakimda-1055527737.html

Ehliyetsiz sürücü scooter'lı 2 gence çarptı: Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda

Ehliyetsiz sürücü scooter'lı 2 gence çarptı: Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, scooter'la seyir halindeki Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. 17 yaşındaki Ezgi hayatını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:24+0300

2022-04-13T14:24+0300

2022-04-13T14:25+0300

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trafik kazası

kaza

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Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershaneden çıktıktan sonra scooter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan genç kızlara çarptı. Kazada, scooter'lı genç kızlardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.İddiaya göre, Osman S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı Mercedes marka araç, dershaneden çıktıktan sonra scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı.Gençlerden biri kurtarılamadıGaziantep'te özel bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen ve feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Cenaze ailesine teslim edildiFeci kaza sonrası hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındıÖte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

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türkiye, scooter, gaziantep, trafik kazası, kaza