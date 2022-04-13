https://tr.sputniknews.com/20220413/ekonomist-lafci-kur-korumali-mevduat-hesap-sisteminin-gidisatini-degerlendirdi-1055534665.html

Ekonomist Lafçı, kur korumalı mevduat hesap sisteminin gidişatını değerlendirdi

Ekonomist Lafçı, kur korumalı mevduat hesap sisteminin gidişatını değerlendirdi

Ekonomist Lafçı, kur korumalı mevduat hesabı konusunda “Yüzde 17 faiz getirisi elde ettiniz, bunu banka veriyor. Yüzde 25’lik kurda yükselişin yüzde 8’ini... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:33+0300

2022-04-13T17:33+0300

2022-04-13T17:33+0300

seyir hali

radyo

merkez bankası

kur korumalı tl mevduat

enflasyon

döviz

yatırım

tasarruf

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Ekonomist Lafçı, kur korumalı mevduat hesap sisteminin gidişatını değerlendirdi 13.04.2022 SEYİR HALİ

Ekonomist Emrah Lafçı, kur korumalı mevduat sistemini ve döviz ve dış ticaret açıklarının boyutunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Lafçı, kur korumalı mevduatın çıkış amacını “Kur korumalı mevduat 20 Aralık 2021 itibariyle hayatımıza girdi ve en azından amaç hasıl oldu. Amaç hasıl oldu ama bir yangını söndürmek için bu ürün ortaya çıkarılmıştı. Konuşurken bu yangının niçin çıktığını da konuşmak lazımdır. Çok büyük bir afet sonucu ekonomi sistemi çöktüğünde böyle önlemler alırsanız kimse size bir şey demez. Fakat Eylül-Kasım 2021 aralığında kendi elimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın çabalarıyla kuru 8.30’dan 17.50’lara kadar kendimiz yükselttik. Bunu nasıl yaptık? Enflasyonun daha altında faiz vermeye çalışırsanız vatandaş kendi tasarrufunu korumak için dövize yöneliyor. Döviz talebi yaratılınca da kur yükseliyor. Bunu engellemek için kur korumalı mevduat yani devlet ‘siz döviz almayın, dövizden kazanacağınız parayı ben size veririm, yeter ki TL’de kalın, döviz yükselmezse Türk Lirası’nda bir mevduat faizi alacaksınız’ diyor” diye açıkladı.‘Hazineye maliyet vatandaşın enflasyon karşısında eriyen tasarruflarını koruyacak kadar değil’Kur korumalı mevduata getirilen faiz sınırın hatırlatan Lafçı, “Bu mevduat faizini belirli bir yerde kısıtladı. Merkez Bankası politika faizinin üç puan üzerinden daha fazla verilmemesini söyledi. Böyle olunca bir taraftan rezervler kullanılmak suretiyle döviz baskılanıyor. Tasarruf sahibi dövizden kazanamıyor. Kur korumalı mevduattan döviz yükselişi olmadığı için hazineye bir maliyeti oluyor ama bu maliyet vatandaşın enflasyon karşısında eriyen tasarruflarını koruyacak kadar değil. Yüzde 17 faiz getirisi elde ettiniz, bunu banka veriyor size. Yüzde 25’lik kurda yükseliş oldu, yüzde 8’ini hazine karşılıyor. Siz yüzde 50-60 enflasyon olan bir ülkede tasarrufunuza sadece yüzde 25 getiri elde etmiş oluyorsunuz” diye belirtti.‘Vatandaşı korumak için enflasyon korumalı mevduat dediler’Lafçı, enflasyon korumalı mevduatın gündeme gelme sebebini “Enflasyon korumalı mevduatın gündeme gelmesinin sebebi budur. Enflasyon rakamları geçen hafta açıklandı ve yüzde 61 enflasyon var. Sizin mallarınız yüzde 61 paranız yüzde 20-25 değerleniyorsa o zaman çok ciddi bir şekilde fakirleşiyorsunuz. Buna karşı vatandaşı korumak için enflasyon korumalı mevduat dediler. Vade geldiğinde aynen kur korumalı gibi sabit bir faiziniz var. İlgili dönemde açıklanan enflasyon bu faizden daha yüksekse o enflasyona artı bir prim verilecek. Nasıl yapılandıracaklar bilmiyorum. Bu yılbaşından beri gündemde, yeni yıl ile beraber hem Sayın Nebati hem Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan çıktığı bir programda kur korumalı mevduata ilave olarak bu tarz finansal ürünler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nisan ayının ortasına gelmemize rağmen vatandaş oyalandı, tasarrufları eridi. Şimdi bu çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz” diye yorumladı.‘Hazineye de daha fazla maliyet yaratmak istemiyorlar’Enerji fiyatlarındaki artışın sebeplerini betimleyen Lafçı, döviz ihtiyacının devam ettiğini “Hazineye de daha fazla maliyet yaratmak istemiyorlar, kaynakları sınırsız değil. 2022 yılında echelle mobile (hareketli ölçek) sistemini bıraktık. Petrol ve benzin fiyatlarının daha fazla artmasını engelleyici çünkü hazine onu ÖTV’deki indirimle karşılıyordu. Doğalgaz ve elektrik fiyatları çok hızlı yükseldi. Bunlar bir miktar uluslararası piyasadaki enerji fiyatlarındaki yükselme ile birlikte gelse de devletin buradaki sübvansiyonu azaldı. Çünkü kaynaklar başka yerlere aktarılıyor. Bugün yine ihracatçıların ihracat bedellerinin yüzde 25’inin TL’ye dönmeleri gibi bir durum söz konusudur. Demek ki döviz ihtiyacı orta yerde duruyor. Şu anda pansuman yapılıyor ve bu yangın şu anki ekonomik konjonktür içinde sönmüyor” diye vurguladı.‘İthalat yapabilmemiz için dövize ihtiyacımız var’Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çeken Lafçı “En temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye üç ay itibariyle yaklaşık 26-27 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. İthalat yapabilmemiz için dövize ihtiyacımız var. İthalattan elde ettiğimiz dövizler 27 milyar dolar kısa kalıyor. Bunu eskiden Türkiye yurtdışından gelen yatırımlarla karşılardı fakat şu an Türkiye’ye olan yatırımlar durdu. Siz bu aradaki farkı Merkez Bankası rezervlerinden karşılıyorsunuz ve bu bir adet oldu. Merkez Bankası rezervlerinin eksi olması bu yüzdendir. İbtidai yöntemlere, çağdaş ekonomilerde olmayan, Türkiye’de hatta 24 Ocak kararlarından sonra uygulanmayan yöntemlere 2022 yılında tekrar geri döndük. İnanılır gibi değil, işin kötüsü de buradan çıkış yok. Bir gün deseniz ki ‘ben kur korumalı mevduattan vazgeçtim’ bu sefer herkes o TL’yi alacak ve dövize yönelecek. Bu sefer döviz yükselecek. Döviz yükselince hala kur korumalı mevduatta olan vatandaşlar olacak, arada hazinenin karşılaması gereken miktar çok yükselecek. Bu işten nasıl çıkılacağını ortaya koymadılar” diye aktardı.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, merkez bankası, kur korumalı tl mevduat, enflasyon, döviz, yatırım, tasarruf, аудио