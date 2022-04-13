Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/fetonun-tsk-yapilanmasi-sorusturmasinda-36-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1055522176.html
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:57+0300
2022-04-13T11:58+0300
türkiye
fetö
tsk
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053966038_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_55196e7d2141883afb24b6ed7a337350.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör veya büfelerdeki sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.Bu kapsamda 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, 1 meslekten ihraç astsubay, 1 muvazzaf yüzbaşı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 memur, 1 emekli binbaşı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 muvazzaf astsubay, 1 aktif memur, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 meslekten ihraç yüzbaşı, 1 emekli albay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında aktif 1 memur, 2 muvazzaf uzman çavuş, 2 emekli meslekten ihraç edilmiş astsubay ve 20 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelileri yakalamak için başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.Şüphelilerden 21'i yakalanırken, arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053966038_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_668a4379470ee632caf6b9012ad3a132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fetö, tsk, operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı

11:57 13.04.2022 (güncellendi: 11:58 13.04.2022)
© AAAnkara Emniyeti - gözaltı - tutuklama
Ankara Emniyeti - gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 36 şüpheliden 21'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör veya büfelerdeki sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, 1 meslekten ihraç astsubay, 1 muvazzaf yüzbaşı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 memur, 1 emekli binbaşı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 muvazzaf astsubay, 1 aktif memur, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 meslekten ihraç yüzbaşı, 1 emekli albay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında aktif 1 memur, 2 muvazzaf uzman çavuş, 2 emekli meslekten ihraç edilmiş astsubay ve 20 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 21'i yakalanırken, arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала