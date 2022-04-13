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https://tr.sputniknews.com/20220413/filipinlerde-tropikal-firtinanin-yol-actigi-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-60a-yaklasti--1055520429.html
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 60'a yaklaştı
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 60'a yaklaştı
Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:17+0300
2022-04-13T11:17+0300
dünya
filipinler
tayfun
ölü
yaralı
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Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi. Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti. Bölgenin insansız hava araçlarıyla denetlendiğini vurgulayan Cari, aşırı yağışlar nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi. En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/filipinlerdeki-firtinada-olu-sayisi-40i-asti-1055494891.html
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filipinler, tayfun, ölü, yaralı

Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 60'a yaklaştı

11:17 13.04.2022
© AFP 2022 / BOBBIE ALOTAFilipinler
Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / BOBBIE ALOTA
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Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.
Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.
Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti. Bölgenin insansız hava araçlarıyla denetlendiğini vurgulayan Cari, aşırı yağışlar nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.
En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
DÜNYA
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
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