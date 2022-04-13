https://tr.sputniknews.com/20220413/filipinlerde-tropikal-firtinanin-yol-actigi-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-60a-yaklasti--1055520429.html

Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 60'a yaklaştı

Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 60'a yaklaştı

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:17+0300

2022-04-13T11:17+0300

2022-04-13T11:17+0300

dünya

filipinler

tayfun

ölü

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055520529_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a6504c7e8584ad97376f8e20a253377f.jpg

Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 58'e yükseldi. Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti. Bölgenin insansız hava araçlarıyla denetlendiğini vurgulayan Cari, aşırı yağışlar nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi. En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/filipinlerdeki-firtinada-olu-sayisi-40i-asti-1055494891.html

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filipinler, tayfun, ölü, yaralı