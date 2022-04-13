https://tr.sputniknews.com/20220413/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-250yi-gecti-1055532058.html
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti
Güney Afrika'nın KwaZulu-Nata eyaletine bağlı Durban kentinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 250'yi aştığı bildirildi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T16:21+0300
2022-04-13T16:21+0300
2022-04-13T16:22+0300
dünya
güney afrika
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sel felaketi
ölü
can kaybı
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ölüm
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KwaZulu-Nata Eyalet Sağlık Müdürü bugün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Durban kentini vuran sel felaketinde ölü sayısının keskin bir şekide artarak 250'yi geçtiğini duyurdu.Sağlık Müdürü Nomagugu Simelane-Zulu, eNCA televizyonuna verdiği demeçte, "Dün gece geç saatlerde iki farklı morgumuza 253'e yakın ceset geldi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/filipinlerde-tropikal-firtinanin-yol-actigi-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-60a-yaklasti--1055520429.html
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güney afrika, sel, sel felaketi, ölü, can kaybı, felaket, vefat, ölüm
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti
16:21 13.04.2022 (güncellendi: 16:22 13.04.2022) Abone ol
Güney Afrika'nın KwaZulu-Nata eyaletine bağlı Durban kentinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 250'yi aştığı bildirildi.
KwaZulu-Nata Eyalet Sağlık Müdürü bugün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Durban kentini vuran sel felaketinde ölü sayısının keskin bir şekide artarak 250'yi geçtiğini duyurdu.
Sağlık Müdürü Nomagugu Simelane-Zulu, eNCA televizyonuna verdiği demeçte, "Dün gece geç saatlerde iki farklı morgumuza 253'e yakın ceset geldi" dedi.