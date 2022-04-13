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Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü
Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T02:17+0300
2022-04-13T02:17+0300
dünya
güney afrika
sel
afrika
yağmur
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Güney Afrika’da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. KwaZulu-Natal eyaletinde en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda ev, köprü ve yol yıkılırken, limanda bekleyen nakliye konteynerleri devrildi. Çok sayıda aracın da sel sularına kapıldığı, eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.Eyaletin Kooperatif Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Son raporlar, şiddetli yağışlar nedeniyle 45’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor, daha fazla rapor geldikçe bu sayı muhtemelen artabilir” denildi.KwaZulu-Natal eyaletinin merkezi olan Durban kentinin Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, kentin elektrik santrallerinin çoğunun dün akşam sular altında kaldığını ve bazı su arıtma tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti. Kaunda, kentin bazı bölgelerinde kesilen su ve elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yetkililer, alçak kesimlerde yaşayanlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Güney Afrika Hava Servisi’ne göre ise, KwaZulu-Natal’ın güneyinde daha fazla yağış bekleniyor
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güney afrika, sel, afrika, yağmur

Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü

02:17 13.04.2022
© İHAGüney Afrika
Güney Afrika - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA
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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika’da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. KwaZulu-Natal eyaletinde en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda ev, köprü ve yol yıkılırken, limanda bekleyen nakliye konteynerleri devrildi. Çok sayıda aracın da sel sularına kapıldığı, eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eyaletin Kooperatif Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Son raporlar, şiddetli yağışlar nedeniyle 45’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor, daha fazla rapor geldikçe bu sayı muhtemelen artabilir” denildi.
KwaZulu-Natal eyaletinin merkezi olan Durban kentinin Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, kentin elektrik santrallerinin çoğunun dün akşam sular altında kaldığını ve bazı su arıtma tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti. Kaunda, kentin bazı bölgelerinde kesilen su ve elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yetkililer, alçak kesimlerde yaşayanlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Güney Afrika Hava Servisi’ne göre ise, KwaZulu-Natal’ın güneyinde daha fazla yağış bekleniyor
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