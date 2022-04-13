https://tr.sputniknews.com/20220413/hilal-kaplan-cay-kasigi-kadar-bile-fiyat-dusurmuyorlar-bu-gidise-bir-an-once-dur-denmesi-gerekiyor-1055517595.html

Hilal Kaplan: Çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar, bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor

Hilal Kaplan: Çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar, bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Fasit bir daire içindeyiz; 'acil çıkış kapısı'nın gösterilmesini bekliyoruz” dedi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T09:36+0300

2022-04-13T09:36+0300

2022-04-13T09:36+0300

türkiye

hilal kaplan

kdv

indirim

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar. Bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.Kaplan yazısında, "Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor. Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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hilal kaplan, kdv, indirim