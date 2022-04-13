https://tr.sputniknews.com/20220413/hilal-kaplan-cay-kasigi-kadar-bile-fiyat-dusurmuyorlar-bu-gidise-bir-an-once-dur-denmesi-gerekiyor-1055517595.html
Hilal Kaplan: Çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar, bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor
Hilal Kaplan: Çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar, bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Fasit bir daire içindeyiz; 'acil çıkış kapısı'nın gösterilmesini bekliyoruz” dedi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:36+0300
2022-04-13T09:36+0300
2022-04-13T09:36+0300
türkiye
hilal kaplan
kdv
indirim
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar. Bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.Kaplan yazısında, "Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor. Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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hilal kaplan, kdv, indirim
Hilal Kaplan: Çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar, bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Fasit bir daire içindeyiz; 'acil çıkış kapısı'nın gösterilmesini bekliyoruz” dedi.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan,
"Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar. Bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor."
düşüncesini dile getirdi.
Kaplan yazısında
, "Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor. Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz."
ifadesini kullandı.