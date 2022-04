https://tr.sputniknews.com/20220413/hurriyet-yazari-selvi-bahceli-iyi-partili-milliyetcilere-cagri-yapti-1055517281.html

Hürriyet yazarı Selvi: Bahçeli, İYİ Partili milliyetçilere çağrı yaptı

Hürriyet yazarı Selvi: Bahçeli, İYİ Partili milliyetçilere çağrı yaptı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında İyi Partili milletçilere mesaj gönderdiğini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T08:58+0300

2022-04-13T08:58+0300

2022-04-13T08:58+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055489929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_21ccbb5462ddaca894333d43286903d8.jpg

Selvi, "Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması, Koray Aydın’ın ise Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler’e kaydırılması ‘İYİ Parti’de milliyetçiler tasfiye ediliyor’ şeklinde bir algının oluşmasına neden oldu. Meral Akşener’in bu operasyonu, Bahçeli’ye fırsat doğurdu. MHP Lideri de bu fırsatı kaçırmadı. Milliyetçilere çağrı yaptı" dedi.Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan Selvi şu ifadeleri kullandı:"Bahçeli’nin bu çağrısı İYİ Parti’de kendini dışlanmış hisseden milliyetçileri kapsıyor mu? Siyasette her mesajın bir adresi vardır.Bahçeli, herhangi bir şekilde MHP ile yolları ayrılmış ülkücüleri yuvaya çağırmak için bu yönde bir politika oluşturacak mı? Kucaklayıcı bir dille çağrılarını sürdürecek mi? İzlemek gerekiyor. Ama Bahçeli ilk adımı doğru bir zamanlama ile attı."Bahçeli, ne demişti?Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletçilikle ilgili şunları söylemişti:"Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir. Bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak, milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi’dir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, mhp, iyi parti