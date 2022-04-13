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Hürriyet yazarı Selvi: Bahçeli, İYİ Partili milliyetçilere çağrı yaptı
Hürriyet yazarı Selvi: Bahçeli, İYİ Partili milliyetçilere çağrı yaptı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında İyi Partili milletçilere mesaj gönderdiğini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T08:58+0300
2022-04-13T08:58+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
iyi parti
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Selvi, "Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması, Koray Aydın’ın ise Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler’e kaydırılması ‘İYİ Parti’de milliyetçiler tasfiye ediliyor’ şeklinde bir algının oluşmasına neden oldu. Meral Akşener’in bu operasyonu, Bahçeli’ye fırsat doğurdu. MHP Lideri de bu fırsatı kaçırmadı. Milliyetçilere çağrı yaptı" dedi.Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan Selvi şu ifadeleri kullandı:"Bahçeli’nin bu çağrısı İYİ Parti’de kendini dışlanmış hisseden milliyetçileri kapsıyor mu? Siyasette her mesajın bir adresi vardır.Bahçeli, herhangi bir şekilde MHP ile yolları ayrılmış ülkücüleri yuvaya çağırmak için bu yönde bir politika oluşturacak mı? Kucaklayıcı bir dille çağrılarını sürdürecek mi? İzlemek gerekiyor. Ama Bahçeli ilk adımı doğru bir zamanlama ile attı."Bahçeli, ne demişti?Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletçilikle ilgili şunları söylemişti:"Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir. Bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak, milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi’dir."
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devlet bahçeli, mhp, iyi parti

Hürriyet yazarı Selvi: Bahçeli, İYİ Partili milliyetçilere çağrı yaptı

08:58 13.04.2022
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında İyi Partili milletçilere mesaj gönderdiğini söyledi.
Selvi, "Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınması, Koray Aydın’ın ise Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler’e kaydırılması ‘İYİ Parti’de milliyetçiler tasfiye ediliyor’ şeklinde bir algının oluşmasına neden oldu. Meral Akşener’in bu operasyonu, Bahçeli’ye fırsat doğurdu. MHP Lideri de bu fırsatı kaçırmadı. Milliyetçilere çağrı yaptı" dedi.
Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan Selvi şu ifadeleri kullandı:
"Bahçeli’nin bu çağrısı İYİ Parti’de kendini dışlanmış hisseden milliyetçileri kapsıyor mu? Siyasette her mesajın bir adresi vardır.
Bahçeli, herhangi bir şekilde MHP ile yolları ayrılmış ülkücüleri yuvaya çağırmak için bu yönde bir politika oluşturacak mı? Kucaklayıcı bir dille çağrılarını sürdürecek mi? İzlemek gerekiyor. Ama Bahçeli ilk adımı doğru bir zamanlama ile attı."

Bahçeli, ne demişti?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletçilikle ilgili şunları söylemişti:
"Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir. Bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak, milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi’dir."
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