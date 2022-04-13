https://tr.sputniknews.com/20220413/ibb-sozcusu-ongundan-tatil-aciklamasi-imamogluna-donebilirim-dedim-keyfine-bak-dedi-1055519440.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan tatil açıklaması: İmamoğlu'na 'Dönebilirim' dedim, 'Keyfine bak' dedi

İBB Sözcüsü Ongun'dan tatil açıklaması: İmamoğlu'na 'Dönebilirim' dedim, 'Keyfine bak' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu esnada, yurt dışı tatilinde olduğuna ilişkin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T10:35+0300

2022-04-13T10:35+0300

2022-04-13T10:40+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.İBB Sözcüsü Ongun, kendisine yöneltilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine de yanıt verdi.Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu söyledi, "Diyorsun ki Ongun 500 bin liralık tatil yaptı. Ya neye göre diyorsun? Uludağ parası dendi ki Uludağ'dan da ucuzdu. Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Telefon açtım sordum, 'başkanım isterseniz dönebilirim' dedim. 'Ne döneceksin Murat zaten herkes diyeceğini dedi, bir sorun yok, bak keyfine' dedi. 'Kafanı dinlendir ailenle güzel bir tatil yap' dedi" ifadelerini kullandı.'Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu'Siyasete girmeyi düşünmediğinin söyleyen Ongun, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunun muhatabı olmadığını da ekledi. Murat Ongun, "Ancak gönlümde yatan aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/murat-ongun-cnnturk-yayinina-katilma-talebim-kabul-edilmedi-1052278298.html

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