İçişleri Bakanlığı: 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı

"2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir."