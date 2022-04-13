https://tr.sputniknews.com/20220413/icisleri-bakanligi-19-bin-336-suriyelinin-asayis-sorunlari-sebebiyle-ulkeden-cikisi-saglandi-1055543626.html
İçişleri Bakanlığı: 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı
İçişleri Bakanlığı: 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı
İçişleri Bakanlığı, 2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışının sağlandığını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T22:49+0300
2022-04-13T22:49+0300
2022-04-13T22:49+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
suriyeli sığınmacılar
asayiş
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Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, suriyeli sığınmacılar, asayiş
İçişleri Bakanlığı: 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı
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İçişleri Bakanlığı, 2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışının sağlandığını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
"2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir."