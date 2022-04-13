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https://tr.sputniknews.com/20220413/ingilterede-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1055520168.html
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
İngiltere'de yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 7 ile 1992'den beri en yüksek seviyeye çıktı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:07+0300
2022-04-13T11:07+0300
ekonomi
ingiltere
enflasyon
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İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 6.7'ydi.Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di. Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre enflasyon, 6 ay üst üste hedefin üzerinde gerçekleşti. Restoran, enerji, otel, mobilya, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişe katkıda bulundu.İngiltere Merkez Bankası'nın yükselişi sınırlamak için Mayıs ayında 4. kez üst üste faiz artırması bekleniyor. Banka, Nisan ayında enflasyonun yüzde 8'e yaklaşmasını bekliyor. Yıl sonunda ise enflasyonun çift haneye yükselme riskine dikkat çekiliyor.Maliye Bakanı Rishi Sunak, hanehalkını daha fazla destekleyecek adımlar atması için baskı altında. Ekonomistler son açıklanan destek paketini yetersiz bulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/almanyada-enflasyon-yuzde-73e-yukselerek-rekor-kirdi-1055490275.html
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ingiltere, enflasyon

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

11:07 13.04.2022
© REUTERS / Toby Melvilleİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere'de yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 7 ile 1992'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 6.7'ydi.
Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di. Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre enflasyon, 6 ay üst üste hedefin üzerinde gerçekleşti. Restoran, enerji, otel, mobilya, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişe katkıda bulundu.
İngiltere Merkez Bankası'nın yükselişi sınırlamak için Mayıs ayında 4. kez üst üste faiz artırması bekleniyor. Banka, Nisan ayında enflasyonun yüzde 8'e yaklaşmasını bekliyor. Yıl sonunda ise enflasyonun çift haneye yükselme riskine dikkat çekiliyor.
Maliye Bakanı Rishi Sunak, hanehalkını daha fazla destekleyecek adımlar atması için baskı altında. Ekonomistler son açıklanan destek paketini yetersiz bulmuştu.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
EKONOMİ
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