https://tr.sputniknews.com/20220413/iranli-komutan-tum-abd-liderlerini-oldursek-bile-suleymaninin-intikamini-alamayiz-1055525536.html
İranlı komutan: Tüm ABD liderlerini öldürsek bile Süleymani'nin intikamını alamayız
İranlı komutan: Tüm ABD liderlerini öldürsek bile Süleymani'nin intikamını alamayız
Üst düzey bir İran Devrin Muhafızları komutanı, tüm Amerikan liderlerin öldürülmesinin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'ye iki yıl önce düzenlediği... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T13:41+0300
2022-04-13T13:41+0300
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ABD ve İran, General Kasım Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'na gerçekleştirilen SİHA saldırısı sonucunda öldürülmesi ve Tahran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırarak misilleme yapmasının ardından 2020'de çatışmanın eşiğine gelmişti.Devrim Muhafızları kıdemli komutanı Muhammed Pakpur, İran devlet medyasına verdiği demeçte, "Şehit Süleymani o kadar büyük bir karakterdi ki, tüm Amerikan liderlerini öldürsek bile onun intikamını alamayız" dedi.Pakpur, "Süleymani'nin yolunu takip ederek başka yöntemlerle onun intikamını almalıyız" diye ekledi.Pakpur'un bu açıklamaları, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in İran Devrim Muhafızları'nın yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasını desteklemediğini söylemesinden günler sonra geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programının kısıtlanmasını kabul ettiği anlaşmadan geri çekilmişti. İran ise sınır ötesi saldırılar gerçekleştirerek bu adıma karşılık verdi. Müzakereler Mart ayında durdu İran ve ABD arasında neredeyse bir yıldır devam eden dolaylı görüşmeler, hem Tahran hem de Washington taraflarının birbirlerini suçlamasıyla Mart ayından bu yana durdu. İki ülke arasında çözülemeyen sorunlardan biri de ABD'nin, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmaması. Washington, İran ordusuna bağlı bu birliklerin Ortadoğu'da etkisini dizginlemesi karşılığında Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütleri listesinden çıkaracağını söylüyor.Öte yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 12 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesinin geleceğinin dünya güçleriyle yapılan nükleer müzakerelerin başarısına veya çöküşüne bağlı olmaması gerektiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220409/iran-24-abdliyi-daha-yaptirim-listesine-aldi-1055435812.html
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İranlı komutan: Tüm ABD liderlerini öldürsek bile Süleymani'nin intikamını alamayız
13:41 13.04.2022 (güncellendi: 13:44 13.04.2022) Abone ol
Üst düzey bir İran Devrin Muhafızları komutanı, tüm Amerikan liderlerin öldürülmesinin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'ye iki yıl önce düzenlediği suikastın intikamını almaya yeterli olmayacağını söyledi.
ABD ve İran, General Kasım Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'na gerçekleştirilen SİHA saldırısı sonucunda öldürülmesi ve Tahran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırarak misilleme yapmasının ardından 2020'de çatışmanın eşiğine gelmişti.
Devrim Muhafızları kıdemli komutanı Muhammed Pakpur, İran devlet medyasına verdiği demeçte, "Şehit Süleymani o kadar büyük bir karakterdi ki, tüm Amerikan liderlerini öldürsek bile onun intikamını alamayız" dedi.
Pakpur, "Süleymani'nin yolunu takip ederek başka yöntemlerle onun intikamını almalıyız" diye ekledi.
Pakpur'un bu açıklamaları, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in İran Devrim Muhafızları'nın yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasını desteklemediğini söylemesinden günler sonra geldi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programının kısıtlanmasını kabul ettiği anlaşmadan geri çekilmişti. İran ise sınır ötesi saldırılar gerçekleştirerek bu adıma karşılık verdi.
Müzakereler Mart ayında durdu
İran ve ABD arasında neredeyse bir yıldır devam eden dolaylı görüşmeler, hem Tahran hem de Washington taraflarının birbirlerini suçlamasıyla Mart ayından bu yana durdu.
İki ülke arasında çözülemeyen sorunlardan biri de ABD'nin, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmaması.
Washington, İran ordusuna bağlı bu birliklerin Ortadoğu'da etkisini dizginlemesi karşılığında Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütleri listesinden çıkaracağını söylüyor.
Öte yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 12 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesinin geleceğinin dünya güçleriyle yapılan nükleer müzakerelerin başarısına veya çöküşüne bağlı olmaması gerektiğini belirtmişti.