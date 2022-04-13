https://tr.sputniknews.com/20220413/isbasinda-egitilenlerin-yuzde-70i-istihdam-edilecek-1055524857.html

İşbaşında eğitilenlerin yüzde 70’i istihdam edilecek

İşbaşında eğitilenlerin yüzde 70’i istihdam edilecek

Türkiye İş Kurumu’nca işletmelerde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında kurallar değişti. Kurs ve eğitim programına katılacak... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T13:13+0300

2022-04-13T13:13+0300

2022-04-13T13:13+0300

ekonomi

istihdam

türkiye iş kurumu

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve çalışma hayatına yeni adım atacak gençler ile işsizlerin işbaşında öğrenerek meslek sahibi olmalarını sağlamak için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyor. Söz konusu kurs ve programların bazı işletmelerce ucuz istihdam yolu olarak görüldüğüne ilişkin suiistimal iddiaları vardı. İŞKUR bu amaçla Aktif İşgücü Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliğe gitti.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, mesleği eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenleyecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye çıkartıldı. Kurs ve programlara katılanların en az yüzde 50’sini istihdam etme şartı yüzde 70’e yükseltildi. İstihdam süreleri de artırıldı.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları ile kurs düzenlenebilecek.Tüm kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecekler. Sigortalı işçi sayısı 5 – 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10 – 49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam işçi sayısının yüzde 50’sine kadar sayıda kursiyer ile kurs düzenleyebilecek.Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecekler. Daha önce kurs süresinin 2 katı süreyle istihdam zorunluluğu bulunuyordu.İşbaşı eğitim programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek. Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemeyecek.İşbaşı eğitim programı düzenleyecek işletmede aranan asgari sigortalı çalışan sayısı 2’den 5’e çıkartıldı. Tüm işbaşı eğitim programlarında en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi 3 katına çıkartıldı.İşletmeler, son 6 ayda çalıştırdıkları ortalama işçi sayısının yüzde 30’u oranında işçi için işbaşı eğitim programı düzenleyebilecekler.Program süreleri, sektör, meslek veya işyeri bazında İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.Yapılan değişiklik ile kurs veya programa katılanların 3 aylık ücreti İŞKUR tarafından karşılanırken, işveren de en az 9 ay süreyle istihdam edecek.

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istihdam, türkiye iş kurumu