https://tr.sputniknews.com/20220413/israil-gazi-icin-ilk-yuzu-yuze-gorusme-mayista-1055531425.html
İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta
İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesi hakkında konuştu. İsrail ile ilk görüşmenin Mayıs... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:53+0300
2022-04-13T15:53+0300
2022-04-13T16:05+0300
türkiye
doğalgaz
türkiye
israil
anlaşma
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055531090_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_461ade24668fd1921432b3b92ffad1d5.jpg
İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu taraflar arasından ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme gelmişti. Ocak ayından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İsrail'in proje için daha önce görüştüğünü hatırlatarak, "Şartlar oturup konuşulur" demişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında bir grup gazeteciye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İsrail ziyareti Mayıs'ta. Dışişleri de temasta biz de temastayız. İlk temasta bir anlaşma olacak diye bir şey yok. Karşılıklı görüşler, fikirler konuşulacak. Ama geçmişte bazı müzakereler vardı. Onun üzerine de devam edebilir. Fakat karşı tarafta bakan değişikliği oldu. Dolayısıyla onlar da kendi içerisinde değerlendiriyorlardır şu anda. Bu işler karşılıklı hak ve menfaatler uyarsa olacak işler“ dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-donmez-dogu-akdenizde-dogal-gaz-ile-ilgili-onemli-gelismeler-olacak-1055422291.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055531090_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_5837e4e9f36d3101a2703ba5466d2b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
doğalgaz, türkiye, israil, anlaşma, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa
İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta
15:53 13.04.2022 (güncellendi: 16:05 13.04.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesi hakkında konuştu. İsrail ile ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşeceğini söyledi.
İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu taraflar arasından ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme gelmişti.
Ocak ayından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İsrail'in proje için daha önce görüştüğünü hatırlatarak, "Şartlar oturup konuşulur" demişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında bir grup gazeteciye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İsrail ziyareti Mayıs'ta. Dışişleri de temasta biz de temastayız. İlk temasta bir anlaşma olacak diye bir şey yok. Karşılıklı görüşler, fikirler konuşulacak. Ama geçmişte bazı müzakereler vardı. Onun üzerine de devam edebilir. Fakat karşı tarafta bakan değişikliği oldu. Dolayısıyla onlar da kendi içerisinde değerlendiriyorlardır şu anda. Bu işler karşılıklı hak ve menfaatler uyarsa olacak işler“ dedi.