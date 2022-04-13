https://tr.sputniknews.com/20220413/israil-gazi-icin-ilk-yuzu-yuze-gorusme-mayista-1055531425.html

İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta

İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesi hakkında konuştu. İsrail ile ilk görüşmenin Mayıs... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T15:53+0300

2022-04-13T15:53+0300

2022-04-13T16:05+0300

türkiye

doğalgaz

türkiye

israil

anlaşma

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

avrupa

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İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu taraflar arasından ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme gelmişti. Ocak ayından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İsrail'in proje için daha önce görüştüğünü hatırlatarak, "Şartlar oturup konuşulur" demişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında bir grup gazeteciye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İsrail ziyareti Mayıs'ta. Dışişleri de temasta biz de temastayız. İlk temasta bir anlaşma olacak diye bir şey yok. Karşılıklı görüşler, fikirler konuşulacak. Ama geçmişte bazı müzakereler vardı. Onun üzerine de devam edebilir. Fakat karşı tarafta bakan değişikliği oldu. Dolayısıyla onlar da kendi içerisinde değerlendiriyorlardır şu anda. Bu işler karşılıklı hak ve menfaatler uyarsa olacak işler“ dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-donmez-dogu-akdenizde-dogal-gaz-ile-ilgili-onemli-gelismeler-olacak-1055422291.html

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doğalgaz, türkiye, israil, anlaşma, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa