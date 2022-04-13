Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/israil-gazi-icin-ilk-yuzu-yuze-gorusme-mayista-1055531425.html
İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta
İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesi hakkında konuştu. İsrail ile ilk görüşmenin Mayıs... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:53+0300
2022-04-13T16:05+0300
türkiye
doğalgaz
türkiye
israil
anlaşma
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055531090_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_461ade24668fd1921432b3b92ffad1d5.jpg
İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu taraflar arasından ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme gelmişti. Ocak ayından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İsrail'in proje için daha önce görüştüğünü hatırlatarak, "Şartlar oturup konuşulur" demişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında bir grup gazeteciye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İsrail ziyareti Mayıs'ta. Dışişleri de temasta biz de temastayız. İlk temasta bir anlaşma olacak diye bir şey yok. Karşılıklı görüşler, fikirler konuşulacak. Ama geçmişte bazı müzakereler vardı. Onun üzerine de devam edebilir. Fakat karşı tarafta bakan değişikliği oldu. Dolayısıyla onlar da kendi içerisinde değerlendiriyorlardır şu anda. Bu işler karşılıklı hak ve menfaatler uyarsa olacak işler“ dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-donmez-dogu-akdenizde-dogal-gaz-ile-ilgili-onemli-gelismeler-olacak-1055422291.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055531090_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_5837e4e9f36d3101a2703ba5466d2b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, türkiye, israil, anlaşma, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, avrupa

İsrail gazı için ilk yüz yüze görüşme Mayıs’ta

15:53 13.04.2022 (güncellendi: 16:05 13.04.2022)
© AAİsrail gazı için ilk yüzü yüze görüşme Mayıs’ta
İsrail gazı için ilk yüzü yüze görüşme Mayıs’ta - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma projesi hakkında konuştu. İsrail ile ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşeceğini söyledi.
İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusu taraflar arasından ilk görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme gelmişti.
Ocak ayından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İsrail'in proje için daha önce görüştüğünü hatırlatarak, "Şartlar oturup konuşulur" demişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında bir grup gazeteciye konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İsrail ziyareti Mayıs'ta. Dışişleri de temasta biz de temastayız. İlk temasta bir anlaşma olacak diye bir şey yok. Karşılıklı görüşler, fikirler konuşulacak. Ama geçmişte bazı müzakereler vardı. Onun üzerine de devam edebilir. Fakat karşı tarafta bakan değişikliği oldu. Dolayısıyla onlar da kendi içerisinde değerlendiriyorlardır şu anda. Bu işler karşılıklı hak ve menfaatler uyarsa olacak işler“ dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
TÜRKİYE
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de doğalgaz ile ilgili önemli gelişmeler olacak
8 Nisan, 17:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала