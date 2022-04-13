https://tr.sputniknews.com/20220413/istanbulda-baskin-yapilan-evden-beyaz-kaplan-ve-hint-sebegi-cikti-1055519338.html

İstanbul'da baskın yapılan evden 'Beyaz Kaplan' ve 'Hint Şebeği' çıktı

İstanbul'da baskın yapılan evden 'Beyaz Kaplan' ve 'Hint Şebeği' çıktı

İstanbul’a kaçak yollarla getirilen ve ticareti yasak olan hayvanların bulunduğu bir çiftliğe jandarma operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu çiftlik sahibinin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T10:32+0300

2022-04-13T10:32+0300

2022-04-13T10:32+0300

türkiye

istanbul

jandarma

operasyon

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince; Silivri Ortamahalle'de bulunan bir çiftlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanların bulunduğunu belirledi.Yapılan araştırmalarda çiftliğin yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu anlaşıldı. Çalışmaların ardından çiftliğe baskın düzenleyen ekipler içeride arama yaptı. Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, 4 aylık Beyaz Kaplan ve 8 aylık Rhesus (Hint Şebeği) cinsi maymun ele geçirildi.Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenirken, Beyaz Kaplan türünün koruma altında olduğu belirtildi. Satışı yasak olan Beyaz Kaplan ve Hint şebeğine el konulduğu öğrenildi. Hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.Anavatanı Hindistan olan Beyaz Bengal Kaplanı olarak da bilinen türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Renklerinden ötürü özellikle egzotik havan besleme merakı olan zenginlerin sahip olmaya çalıştığı beyaz kaplan 10-20 yıl arasında yaşıyor, ağırlığı 300 kiloya kadar çıkabiliyor.

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istanbul, jandarma, operasyon