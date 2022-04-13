https://tr.sputniknews.com/20220413/isvecli-grubun-ukraynaya-yardim-konseri-rus-enstrumani-balalayka-caldiklari-icin-iptal-edildi-1055528744.html
İsveçli grubun Ukrayna'ya yardım konseri, 'Rus enstrümanı' balalayka çaldıkları için iptal edildi
İsveçli grubun Ukrayna'ya yardım konseri, 'Rus enstrümanı' balalayka çaldıkları için iptal edildi
İsveç'te Södra Bergens Balalaikor adlı halk müziği grubunun Uppsala kentinde Ukrayna'ya yardım için düzenleyeceği konser, grubun geleneksel Rus enstrümanı... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:39+0300
2022-04-13T14:39+0300
2022-04-13T14:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
isveç
müzik
balalayka
konser
iptal
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İsveç'in Uppsala kentinde halk müziği grubu Södra Bergens Balalaikor'un düzenleyeceği konser, 'balalayka' gerekçe gösterilerek iptal edildi.'Gamalı haçla karşılaştırdılar'Kamu yayın kurumu SVT'nin aktardığına göre konserin organizatörü, halktan 'yoğun baskı gördüğünü' belirtti, eleştirmenler ise balalaykanın 'Rusya'nın ulusal sembolü' olduğuna dikkat çekti.Grup üyelerinden üyelerinden Jonas Nyberg, yaptığı açıklamada, "İnsanlar balalaykanın Rusya için bir sembol olduğunu ve Ukrayna için balalayka çalmanın saygısızlık olduğunu yazdı. Enstrümanı gamalı haçla karşılaştırdılar" ifadelerini kullandı.'Biz Rus değiliz, sadece Rus enstrümanları çalıyoruz'Nyberg, "İnsanlar üzgün ve öfkeli olduğu için bu duruma biraz sıcak bakabilirsiniz. Ama tartışma biraz tuhaflaşıyor. Biz Rus değiliz, sadece Rus enstrümanları çalıyoruz, bunca yıldır yaptığımız şey. Bunu Ukraynalı müzisyen dostlarımız da anlamıyor" dedi.1969 yılında amatör bir grup olarak müzik hayatına başlayan Södra Bergens Balalaikor; Rus, İsveç ve Ukrayna halk müzikleriyle biliniyor.
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İsveçli grubun Ukrayna'ya yardım konseri, 'Rus enstrümanı' balalayka çaldıkları için iptal edildi
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İsveç'te Södra Bergens Balalaikor adlı halk müziği grubunun Uppsala kentinde Ukrayna'ya yardım için düzenleyeceği konser, grubun geleneksel Rus enstrümanı balalayka çalması gerekçe gösterilerek iptal edildi.
İsveç'in Uppsala kentinde halk müziği grubu Södra Bergens Balalaikor'un düzenleyeceği konser, 'balalayka' gerekçe gösterilerek iptal edildi.
'Gamalı haçla karşılaştırdılar'
Kamu yayın kurumu SVT'nin aktardığına göre konserin organizatörü, halktan 'yoğun baskı gördüğünü' belirtti, eleştirmenler ise balalaykanın 'Rusya'nın ulusal sembolü' olduğuna dikkat çekti.
Grup üyelerinden üyelerinden Jonas Nyberg, yaptığı açıklamada, "İnsanlar balalaykanın Rusya için bir sembol olduğunu ve Ukrayna için balalayka çalmanın saygısızlık olduğunu yazdı. Enstrümanı gamalı haçla karşılaştırdılar" ifadelerini kullandı.
'Biz Rus değiliz, sadece Rus enstrümanları çalıyoruz'
Nyberg, "İnsanlar üzgün ve öfkeli olduğu için bu duruma biraz sıcak bakabilirsiniz. Ama tartışma biraz tuhaflaşıyor. Biz Rus değiliz, sadece Rus enstrümanları çalıyoruz, bunca yıldır yaptığımız şey. Bunu Ukraynalı müzisyen dostlarımız da anlamıyor" dedi.
1969 yılında amatör bir grup olarak müzik hayatına başlayan Södra Bergens Balalaikor; Rus, İsveç ve Ukrayna halk müzikleriyle biliniyor.