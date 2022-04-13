https://tr.sputniknews.com/20220413/italya-disisleri-bakani-di-maio-ukrayna-krizinde-baris-icin-en-cok-calisan-ulke-turkiye-1055532102.html

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülke Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülke Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T16:12+0300

2022-04-13T16:12+0300

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ukrayna krizi

luigi di maio

italya

türkiye

ukrayna

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve son gelişmeleri değerlendirdi.Di Maio, yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor" dedi.İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı 'güçlü sözlerle' bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti. Bakan, ayrıca Moskova'ya dönük yaptırımların artırılması yönündeki çağrısını yineledi.

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luigi di maio, italya, türkiye, ukrayna