https://tr.sputniknews.com/20220413/italya-disisleri-bakani-di-maio-ukrayna-krizinde-baris-icin-en-cok-calisan-ulke-turkiye-1055532102.html
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülke Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülke Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T16:12+0300
2022-04-13T16:12+0300
2022-04-13T16:12+0300
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve son gelişmeleri değerlendirdi.Di Maio, yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor" dedi.İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı 'güçlü sözlerle' bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti. Bakan, ayrıca Moskova'ya dönük yaptırımların artırılması yönündeki çağrısını yineledi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/almanya-basbakani-scholz-ukraynayi-ziyaret-etme-planim-yok-1055531638.html
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülke Türkiye
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna krizinde barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Di Maio, yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor" dedi.
İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı 'güçlü sözlerle' bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti. Bakan, ayrıca Moskova'ya dönük yaptırımların artırılması yönündeki çağrısını yineledi.