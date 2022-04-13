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https://tr.sputniknews.com/20220413/johnny-depp-amber-hearde-actigi-iftira-davasinda-canavara-donuserek-siddet-uygulamakla-suclandi-1055520850.html
Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı
Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı
Hollywood yıldızı Johnny Depp, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:34+0300
2022-04-13T11:34+0300
yaşam
johnny depp
amber heard
iftira
dava
şiddet
istismar
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Johnny Depp ile Amber Heard aralarındaki hukuk mücadelesi için bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi. Daha önce İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybeden Depp'in bu kez Heard'e Aralık 2018'de The Washington Post'ta yayımladığı makalede 'ev içi istismara uğramayı temsil eden kamuoyuna mal olmuş kişilik' olduğunu dile getirdiği için açtığı iftira davası görülüyor. Heard'ün makalede Depp'in adını anmamasına rağmen, Karayip Korsanları yıldızı, hayat arkadaşına şiddet ve istismar uygulayan biri olduğu imasıyla kendisine iftira atıldığını öne sürerek 50 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bunun üzerine Depp'in gemi azıya almış şiddet ve istismarına uğradığı iddiasıyla karşı dava açan Heard de 100 milyon dolar tazminat talep ediyor. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlayan davanın açılış konuşmalarında, Heard'ün avukatları, 'Depp'in uyuşturucu ve alkol alemlerinde kendini kaybedip canavara dönüşerek aktrise fiziksel ve cinsel istismarda bulunduğunu' iddia etti.Jüriye 'rahatsızlık verici fotoğraflar' göstereceklerini söyleyen avukat Elaine Bredehoft, 'fotoğraflarda çürükler, kesilmiş dudaklar, çekip koparılan saçların, kafa atmadan ötürü moraran gözlerin görüldüğünü' dile getirdi. "Depp'in muazzam bir öfkesi var. Bu öfke nöbetleri sırasında Amber'e sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizde bulundu" dedi. Aktörün avukatları ise Heard'ün suçlamalarının 'doğru olmadığını' ve 'Depp'in Hollywwod kariyerini mahvettiğini' savundu.Açılış duruşmasında Depp'in ablası Christi Dembrowski de ifade verdi.
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johnny depp, amber heard, iftira, dava, şiddet, istismar

Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı

11:34 13.04.2022
© BRENDAN SMIALOWSKIJohnny Depp, Amber Heard'e 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı iftira davasının görüldüğü mahkemede (ABD, Virgina, Fairfax, 12 Nisan 2022)
Johnny Depp, Amber Heard'e 50 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı iftira davasının görüldüğü mahkemede (ABD, Virgina, Fairfax, 12 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© BRENDAN SMIALOWSKI
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Hollywood yıldızı Johnny Depp, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından yargı önünde aklanabilmek için yeni bir denemeye girişti.
Johnny Depp ile Amber Heard aralarındaki hukuk mücadelesi için bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi.
Daha önce İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybeden Depp'in bu kez Heard'e Aralık 2018'de The Washington Post'ta yayımladığı makalede 'ev içi istismara uğramayı temsil eden kamuoyuna mal olmuş kişilik' olduğunu dile getirdiği için açtığı iftira davası görülüyor.
Heard'ün makalede Depp'in adını anmamasına rağmen, Karayip Korsanları yıldızı, hayat arkadaşına şiddet ve istismar uygulayan biri olduğu imasıyla kendisine iftira atıldığını öne sürerek 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Bunun üzerine Depp'in gemi azıya almış şiddet ve istismarına uğradığı iddiasıyla karşı dava açan Heard de 100 milyon dolar tazminat talep ediyor.
ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlayan davanın açılış konuşmalarında, Heard'ün avukatları, 'Depp'in uyuşturucu ve alkol alemlerinde kendini kaybedip canavara dönüşerek aktrise fiziksel ve cinsel istismarda bulunduğunu' iddia etti.
Jüriye 'rahatsızlık verici fotoğraflar' göstereceklerini söyleyen avukat Elaine Bredehoft, 'fotoğraflarda çürükler, kesilmiş dudaklar, çekip koparılan saçların, kafa atmadan ötürü moraran gözlerin görüldüğünü' dile getirdi. "Depp'in muazzam bir öfkesi var. Bu öfke nöbetleri sırasında Amber'e sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizde bulundu" dedi.
Aktörün avukatları ise Heard'ün suçlamalarının 'doğru olmadığını' ve 'Depp'in Hollywwod kariyerini mahvettiğini' savundu.
Açılış duruşmasında Depp'in ablası Christi Dembrowski de ifade verdi.
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