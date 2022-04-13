https://tr.sputniknews.com/20220413/johnny-depp-amber-hearde-actigi-iftira-davasinda-canavara-donuserek-siddet-uygulamakla-suclandi-1055520850.html

Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı

Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı iftira davasında 'canavara dönüşerek şiddet uygulamakla' suçlandı

Hollywood yıldızı Johnny Depp, 2009'da film setinde tanıştığı, 2015'te evlendiği ve 2017'de boşandığı aktris Amber Heard'ün şiddet ve istismar suçlamalarından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:34+0300

2022-04-13T11:34+0300

2022-04-13T11:34+0300

yaşam

johnny depp

amber heard

iftira

dava

şiddet

istismar

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Johnny Depp ile Amber Heard aralarındaki hukuk mücadelesi için bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi. Daha önce İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybeden Depp'in bu kez Heard'e Aralık 2018'de The Washington Post'ta yayımladığı makalede 'ev içi istismara uğramayı temsil eden kamuoyuna mal olmuş kişilik' olduğunu dile getirdiği için açtığı iftira davası görülüyor. Heard'ün makalede Depp'in adını anmamasına rağmen, Karayip Korsanları yıldızı, hayat arkadaşına şiddet ve istismar uygulayan biri olduğu imasıyla kendisine iftira atıldığını öne sürerek 50 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bunun üzerine Depp'in gemi azıya almış şiddet ve istismarına uğradığı iddiasıyla karşı dava açan Heard de 100 milyon dolar tazminat talep ediyor. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlayan davanın açılış konuşmalarında, Heard'ün avukatları, 'Depp'in uyuşturucu ve alkol alemlerinde kendini kaybedip canavara dönüşerek aktrise fiziksel ve cinsel istismarda bulunduğunu' iddia etti.Jüriye 'rahatsızlık verici fotoğraflar' göstereceklerini söyleyen avukat Elaine Bredehoft, 'fotoğraflarda çürükler, kesilmiş dudaklar, çekip koparılan saçların, kafa atmadan ötürü moraran gözlerin görüldüğünü' dile getirdi. "Depp'in muazzam bir öfkesi var. Bu öfke nöbetleri sırasında Amber'e sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizde bulundu" dedi. Aktörün avukatları ise Heard'ün suçlamalarının 'doğru olmadığını' ve 'Depp'in Hollywwod kariyerini mahvettiğini' savundu.Açılış duruşmasında Depp'in ablası Christi Dembrowski de ifade verdi.

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johnny depp, amber heard, iftira, dava, şiddet, istismar