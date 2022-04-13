https://tr.sputniknews.com/20220413/kadinlarin-videolarini-gizlice-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-2-kisi-tutuklandi-1055541247.html

Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı

Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı

Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

taciz

kamera

sosyal medya

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taciz, kamera, sosyal medya