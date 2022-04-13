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https://tr.sputniknews.com/20220413/kadinlarin-videolarini-gizlice-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-2-kisi-tutuklandi-1055541247.html
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı
Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
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taciz, kamera, sosyal medya

Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı

21:15 13.04.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
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