https://tr.sputniknews.com/20220413/kadinlarin-videolarini-gizlice-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-2-kisi-tutuklandi-1055541247.html
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı
Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:15+0300
2022-04-13T21:15+0300
2022-04-13T21:15+0300
türkiye
taciz
kamera
sosyal medya
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
taciz, kamera, sosyal medya
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuklandı
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Kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan iki şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.