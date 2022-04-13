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https://tr.sputniknews.com/20220413/kadinlarin-videolarini-gizlice-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-yabanci-uyruklu-2-kisi-yakalandi-1055514739.html
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T03:09+0300
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istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
türkiye
pakistan
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevlilerce yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
istanbul
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Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

03:09 13.04.2022 (güncellendi: 03:15 13.04.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevlilerce yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.
Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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