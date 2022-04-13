https://tr.sputniknews.com/20220413/kadinlarin-videolarini-gizlice-cekerek-sosyal-medyada-paylasan-yabanci-uyruklu-2-kisi-yakalandi-1055514739.html

Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T03:09+0300

2022-04-13T03:09+0300

2022-04-13T03:15+0300

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

türkiye

pakistan

taciz

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevlilerce yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. de Küçükçekmece’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

istanbul

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, pakistan, taciz