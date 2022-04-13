https://tr.sputniknews.com/20220413/kivanc-tatlitugun-gozlugu-25-bin-liraya-satildi-geliri-sokak-hayvanlarina-bagislandi-1055526835.html
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, geliri sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, geliri sokak hayvanlarına bağışlandı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı. 25 bin liraya satılan gözlüğün geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T13:48+0300
2022-04-13T13:48+0300
2022-04-13T13:55+0300
kıvanç tatlıtuğ
yaşam
sokak hayvanları
bağış
gözlük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055526810_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c913b350aa57355f68fcb5c4dc2b254c.jpg
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ beni aradı. Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açıyorum, 25 bin liraya gözlüğü sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" diye konuştu.Gözlüğü satın alan iş insanı Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/sikayetci-olmuslardi-kivanc-tatlitug-ve-esi-basak-dizere-yeni-tehdit-1053976871.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055526810_153:0:1353:900_1920x0_80_0_0_5972c219dfa645697cedc3e868d22175.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kıvanç tatlıtuğ, sokak hayvanları, bağış, gözlük
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, geliri sokak hayvanlarına bağışlandı
13:48 13.04.2022 (güncellendi: 13:55 13.04.2022) Abone ol
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı. 25 bin liraya satılan gözlüğün geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.
Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ beni aradı. Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açıyorum, 25 bin liraya gözlüğü sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" diye konuştu.
Gözlüğü satın alan iş insanı Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.