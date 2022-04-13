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Le Pen: 'Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğu' açıklamamın arkasındayım
Le Pen: 'Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğu' açıklamamın arkasındayım
Fransa cumhurbaşkanı adayı, Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak gördüğü şeklindeki açıklamasının arkasında... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:27+0300
2022-04-13T21:26+0300
dünya
marine le pen
kırım
rusya
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BFM TV’ye konuşan Marine Le Pen, “Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olduğu şeklindeki açıklamamın arkasındayım, çünkü orada bir referandum yapıldı. Şu anda Kiev’e gitmek istemezdim. Ukraynalıların, cumhurbaşkanı seçilmem halinde ülkeye giriş yasağımı kaldırmaları mantıklı olurdu. Açıklamalarımdan dolayı pişman değilim, tarih yeniden yazılmaz. Kırım’da bir referandum yapıldı. Kırım, 26 yıl boyunca Ukrayna’nın bir parçası olarak kaldı. Ancak ondan önce Rusya’ya aitti ve orada yaşayanlar Rusya ile birleşmek istediler” açıklamasında bulundu.Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda oyların yüzde 28.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak
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marine le pen, kırım, rusya

Le Pen: 'Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğu' açıklamamın arkasındayım

21:27 13.04.2022
© AFP 2022 / Yann CoatsaliouAşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Yann Coatsaliou
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Fransa cumhurbaşkanı adayı, Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak gördüğü şeklindeki açıklamasının arkasında olduğunu ve Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasının bu fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.
BFM TV’ye konuşan Marine Le Pen, “Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olduğu şeklindeki açıklamamın arkasındayım, çünkü orada bir referandum yapıldı. Şu anda Kiev’e gitmek istemezdim. Ukraynalıların, cumhurbaşkanı seçilmem halinde ülkeye giriş yasağımı kaldırmaları mantıklı olurdu. Açıklamalarımdan dolayı pişman değilim, tarih yeniden yazılmaz. Kırım’da bir referandum yapıldı. Kırım, 26 yıl boyunca Ukrayna’nın bir parçası olarak kaldı. Ancak ondan önce Rusya’ya aitti ve orada yaşayanlar Rusya ile birleşmek istediler” açıklamasında bulundu.
Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda oyların yüzde 28.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak
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