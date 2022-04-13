https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html
Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli
Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden'ın Rusya lideri Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T13:07+0300
2022-04-13T13:07+0300
2022-04-13T13:13+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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vladimir putin
emmanuel macron
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı seçim kampanyasını hızlandırırken Ukrayna krizi hakkında değerlendirmede bulundu.France 2 kanalına konuşan Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna'da 'soykırım' işlendiği suçlamalarına yanıt vererek, liderlerin dil konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.Macron, "Rusya'nın tek taraflı olarak en zalim savaşı başlattığını, savaş suçlarının Rus ordusu tarafından işlendiğinin artık tespit edildiğini ve sorumluların tespit edilip adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyleyebilirim. Yaşananlar delilik, inanılmaz düzeyde zalimce" dedi.Fakat savaşı durdurabilmek ve barışı yeniden inşa edebilmek için mümkün olduğunca çok girişimde bulunmak istediğini kaydeden Macron, "Sözlü gerilimlerin bu amaca hizmet edip ettiğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.Fransa lideri, Ruslar ve Ukraynalıların kardeş halklar olması nedeniyle 'soykırım' sözünü kullanırken özellikle dikkatli olmanın en iyi olduğunu dile getirdi.Daha önce Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html
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Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli
13:07 13.04.2022 (güncellendi: 13:13 13.04.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden'ın Rusya lideri Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı seçim kampanyasını hızlandırırken Ukrayna krizi hakkında değerlendirmede bulundu.
France 2 kanalına konuşan Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna'da 'soykırım' işlendiği suçlamalarına yanıt vererek, liderlerin dil konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Macron, "Rusya'nın tek taraflı olarak en zalim savaşı başlattığını, savaş suçlarının Rus ordusu tarafından işlendiğinin artık tespit edildiğini ve sorumluların tespit edilip adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyleyebilirim. Yaşananlar delilik, inanılmaz düzeyde zalimce" dedi.
Fakat savaşı durdurabilmek ve barışı yeniden inşa edebilmek için mümkün olduğunca çok girişimde bulunmak istediğini kaydeden Macron, "Sözlü gerilimlerin bu amaca hizmet edip ettiğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.
Fransa lideri, Ruslar ve Ukraynalıların kardeş halklar olması nedeniyle 'soykırım' sözünü kullanırken özellikle dikkatli olmanın en iyi olduğunu dile getirdi.
Daha önce Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını iddia etmişti.