https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html

Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli

Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden'ın Rusya lideri Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T13:07+0300

2022-04-13T13:07+0300

2022-04-13T13:13+0300

ukrayna krizi

fransa

abd

joe biden

ukrayna

rusya

vladimir putin

emmanuel macron

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı seçim kampanyasını hızlandırırken Ukrayna krizi hakkında değerlendirmede bulundu.France 2 kanalına konuşan Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna'da 'soykırım' işlendiği suçlamalarına yanıt vererek, liderlerin dil konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.Macron, "Rusya'nın tek taraflı olarak en zalim savaşı başlattığını, savaş suçlarının Rus ordusu tarafından işlendiğinin artık tespit edildiğini ve sorumluların tespit edilip adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyleyebilirim. Yaşananlar delilik, inanılmaz düzeyde zalimce" dedi.Fakat savaşı durdurabilmek ve barışı yeniden inşa edebilmek için mümkün olduğunca çok girişimde bulunmak istediğini kaydeden Macron, "Sözlü gerilimlerin bu amaca hizmet edip ettiğinden emin değilim" ifadelerini kullandı.Fransa lideri, Ruslar ve Ukraynalıların kardeş halklar olması nedeniyle 'soykırım' sözünü kullanırken özellikle dikkatli olmanın en iyi olduğunu dile getirdi.Daha önce Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını iddia etmişti.

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fransa, abd, joe biden, ukrayna, rusya, vladimir putin, emmanuel macron