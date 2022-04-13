Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi

© AAMali'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
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Mali'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
© AAArtan hava sıcaklıkları hayvanat bahçesinin sakinlerini de olumsuz etkiliyor.
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Artan hava sıcaklıkları hayvanat bahçesinin sakinlerini de olumsuz etkiliyor.
© AAHayvanlar, serinlemek için yaşam alanlarında bulunan su birikintilerinde vakit geçiriyorlar.
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Hayvanlar, serinlemek için yaşam alanlarında bulunan su birikintilerinde vakit geçiriyorlar.
© AASıcaktan bunalan hayvanların bir kısmı da ağaç altlarında zaman geçiriyor.
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© AA
Sıcaktan bunalan hayvanların bir kısmı da ağaç altlarında zaman geçiriyor.
© AA
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© AA