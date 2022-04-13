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Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi
Mali'de 40 dereceyi bulan sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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hayvanat bahçesi
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mali, фото, hayvanat bahçesi, sıcak hava

Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi

13:08 13.04.2022 (güncellendi: 13:10 13.04.2022)
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Mali'de 40 dereceyi bulan sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi.
© AAMali'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Mali'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
© AAArtan hava sıcaklıkları hayvanat bahçesinin sakinlerini de olumsuz etkiliyor.
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Artan hava sıcaklıkları hayvanat bahçesinin sakinlerini de olumsuz etkiliyor.
© AAHayvanlar, serinlemek için yaşam alanlarında bulunan su birikintilerinde vakit geçiriyorlar.
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Hayvanlar, serinlemek için yaşam alanlarında bulunan su birikintilerinde vakit geçiriyorlar.
© AASıcaktan bunalan hayvanların bir kısmı da ağaç altlarında zaman geçiriyor.
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Sıcaktan bunalan hayvanların bir kısmı da ağaç altlarında zaman geçiriyor.
© AA
Mali'de sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
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