https://tr.sputniknews.com/20220413/marine-le-pen-cumhurbaskani-secilirsem-fransayi-natodan-cekecegim-1055532766.html

Macron'un rakibi Le Pen: Seçilirsem Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekeceğim

Macron'un rakibi Le Pen: Seçilirsem Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekeceğim

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bugün yaptığı açıklamada, seçilmesi hâlinde Fransa'yı NATO'dan çekeceğini söyledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T16:35+0300

2022-04-13T16:35+0300

2022-04-13T16:49+0300

dünya

fransa

nato

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İkinci tura kalan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi Marine Le Pen, NATO ile Rusya arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasına destek verdiğini söyledi. Le Pen, Paris'in bir kez daha ittifakın askeri kanadını bırakması gerektiğini belirtti. 24 Nisan'da ikinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşılaşan Le Pen, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının sona ermesinin ardından NATO ile Rusya arasında 'stratejik bir yakınlaşma' olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fransa'nın 1966'daki NATO'nun bütünleşik askeri komutanlığından ayrılma hareketini tekrarlama niyetini de yineledi, ancak yine de karşılıklı korumayla ilgili kilit 5. maddesine bağlı kalacağını söyledi.

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