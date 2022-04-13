https://tr.sputniknews.com/20220413/milli-egitim-bakani-ozer-katar-egitim-ve-kultur-bakanlariyla-ile-bir-araya-geldi-1055512938.html

Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları çerçevesinde Eğitim ve Kültür bakanlarıyla görüşmeler yaptı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T01:01+0300

2022-04-13T01:01+0300

2022-04-13T01:01+0300

türkiye

mahmut özer

katar

bakan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055512913_168:0:1738:883_1920x0_80_0_0_ad28fd112d392e1418a808d13ad0f979.jpg

Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer onuruna başkent Doha'da yemek verdi.Yemeğe, Bakan Özer ve Nuaymi'nin yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer birçok yetkili katıldı.Programın ardından Nuaymi ile görüşen Özer, Katarlı mevkidaşına misafirperverliği için teşekkür etti.Bakan Özer, her iki ülkenin çocuklarına da daha iyi eğitim imkanları sunmak için görüş alışverişlerinin devam edeceğinin altını çizdi.Bakan Özer'in Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Katar arasında kültür alanındaki iş birlikleri değerlendirildi.

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mahmut özer, katar, bakan