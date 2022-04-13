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https://tr.sputniknews.com/20220413/new-yorktaki-metro-saldirgani-yakalandi-1055543438.html
New York'taki metro saldırganı yakalandı
New York'taki metro saldırganı yakalandı
ABD'de Brooklyn'deki metro istasyonuna düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi 62 yaşındaki Frank R. James yakalandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T22:36+0300
2022-04-13T22:36+0300
dünya
new york
brooklyn
saldırı
abd
metro
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ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantılı şüphelinin kimliğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirilmişti. Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğü açıklanmıştı. New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.
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new york, brooklyn, saldırı, abd, metro

New York'taki metro saldırganı yakalandı

22:36 13.04.2022
© AANew York metro
New York metro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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ABD'de Brooklyn'deki metro istasyonuna düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi 62 yaşındaki Frank R. James yakalandı.
ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.
New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantılı şüphelinin kimliğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirilmişti. Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğü açıklanmıştı. New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.
NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.
Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.
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