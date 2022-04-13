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https://tr.sputniknews.com/20220413/nufus-ve-vatandaslik-islerinden-kimlik-ve-adres-verilerinin-sizdirildigi-iddialarina-yalanlama-1055513265.html
Nüfus Genel Müdürlüğü: Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi
Nüfus Genel Müdürlüğü: Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T01:12+0300
2022-04-13T01:26+0300
kimlik
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına yanıt verdi."Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklamamız" başlıklı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
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kimlik, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, hacker

Nüfus Genel Müdürlüğü: Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

01:12 13.04.2022 (güncellendi: 01:26 13.04.2022)
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" açıklamasını yaptı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına yanıt verdi.
"Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklamamız" başlıklı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"12.04.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinde var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.
Emniyet Teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kadına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Merkezi Nüfus idaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır.
Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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