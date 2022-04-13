https://tr.sputniknews.com/20220413/nufus-ve-vatandaslik-islerinden-kimlik-ve-adres-verilerinin-sizdirildigi-iddialarina-yalanlama-1055513265.html

Nüfus Genel Müdürlüğü: Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

Nüfus Genel Müdürlüğü: Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T01:12+0300

2022-04-13T01:12+0300

2022-04-13T01:26+0300

kimlik

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

türkiye

hacker

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı iddialarına yanıt verdi."Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklamamız" başlıklı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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kimlik, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, hacker