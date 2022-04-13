https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html
NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı
NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı
New York Times’ın araştırmasında, Taliban’ın Afganistan’da iktidara geldiği günden itibaren, aralarında eski yetkililer, güvenlik güçleri mensupları ve... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:03+0300
2022-04-13T17:03+0300
2022-04-13T17:09+0300
taliban
afganistan
taliban kontrolünde afganistan
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Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, geçen yılın ağustos ayında Afganistan’da iktidara geldikten sonra genel af ilan etmişti.New York Times’ın araştırmasına göre, sadece Bağlan Vilayeti’nde 86, Kandehar Vilayeti’nde 114 cinayet doğrulandı. İnsan kaçırma ve cinayetlerin, Afganistan’ın 34 vilayetinin tamamında tespit edildiği belirtildi. Taliban’ın 'genel affı, askerleri saklandıkları yerden çıkarmak için tuzak olarak kullandığı' kaydedildi.Haberde, eski güvenlik güçleri komutanı olarak gösterilen bir kişinin şu sözlerine yer verildi:Gazetecilerin, 7 ay boyunca araştırma yaptığı kaydedilen yazıda, verileri doğrulamak için videoların adli incelemesi, yerel basında çıkan haberlerin gerçekliğinin teyidi, hayatta kalanlarla, tanıklarla ve mağdurların aile üyeleriyle görüşmeler dahil çeşitli yöntemlere başvurulduğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220320/taliban-afganistan-bayragini-resmen-yasakladi-1054898376.html
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taliban, afganistan
NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı
17:03 13.04.2022 (güncellendi: 17:09 13.04.2022) Abone ol
New York Times’ın araştırmasında, Taliban’ın Afganistan’da iktidara geldiği günden itibaren, aralarında eski yetkililer, güvenlik güçleri mensupları ve uluslararası güçlerle işbirliği yapan vatandaşlar dahil yaklaşık 490 kişiyi öldürdüğü veya kaçırdığı belirtildi.
Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, geçen yılın ağustos ayında Afganistan’da iktidara geldikten sonra genel af ilan etmişti.
New York Times’ın araştırmasına göre, sadece Bağlan Vilayeti’nde 86, Kandehar Vilayeti’nde 114 cinayet doğrulandı. İnsan kaçırma ve cinayetlerin, Afganistan’ın 34 vilayetinin tamamında tespit edildiği belirtildi. Taliban’ın 'genel affı, askerleri saklandıkları yerden çıkarmak için tuzak olarak kullandığı' kaydedildi.
Haberde, eski güvenlik güçleri komutanı olarak gösterilen bir kişinin şu sözlerine yer verildi:
“Onlar beni polis karakoluna çağırdı. Ben de af nedeniyle sadece birkaç soru soracaklarını düşündüm. Beni dövmeye başladılar, ardından kuyuya attılar ve bana, ‘Bunda yıl bize karşı savaştın ve en iyilerimizden bunca kişiyi öldürdün’ söylediler. Gerçekten beni öldüreceklerini düşündüm. Birçok silah arkadaşım bu şekilde kuyuya atılmıştı. Bu vahşet bugüne kadar devam ediyor.”
Gazetecilerin, 7 ay boyunca araştırma yaptığı kaydedilen yazıda, verileri doğrulamak için videoların adli incelemesi, yerel basında çıkan haberlerin gerçekliğinin teyidi, hayatta kalanlarla, tanıklarla ve mağdurların aile üyeleriyle görüşmeler dahil çeşitli yöntemlere başvurulduğu aktarıldı.