https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html

NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı

NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı

New York Times’ın araştırmasında, Taliban’ın Afganistan’da iktidara geldiği günden itibaren, aralarında eski yetkililer, güvenlik güçleri mensupları ve... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:03+0300

2022-04-13T17:03+0300

2022-04-13T17:09+0300

taliban

afganistan

taliban kontrolünde afganistan

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Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, geçen yılın ağustos ayında Afganistan’da iktidara geldikten sonra genel af ilan etmişti.New York Times’ın araştırmasına göre, sadece Bağlan Vilayeti’nde 86, Kandehar Vilayeti’nde 114 cinayet doğrulandı. İnsan kaçırma ve cinayetlerin, Afganistan’ın 34 vilayetinin tamamında tespit edildiği belirtildi. Taliban’ın 'genel affı, askerleri saklandıkları yerden çıkarmak için tuzak olarak kullandığı' kaydedildi.Haberde, eski güvenlik güçleri komutanı olarak gösterilen bir kişinin şu sözlerine yer verildi:Gazetecilerin, 7 ay boyunca araştırma yaptığı kaydedilen yazıda, verileri doğrulamak için videoların adli incelemesi, yerel basında çıkan haberlerin gerçekliğinin teyidi, hayatta kalanlarla, tanıklarla ve mağdurların aile üyeleriyle görüşmeler dahil çeşitli yöntemlere başvurulduğu aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220320/taliban-afganistan-bayragini-resmen-yasakladi-1054898376.html

afganistan

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taliban, afganistan