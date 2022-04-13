https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html

Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik

Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik

Pentagon, Ukrayna ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus ordusunun 'kimyasal silah kullandığı' yönündeki suçlamasını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T09:54+0300

2022-04-13T09:54+0300

2022-04-13T09:55+0300

ukrayna krizi

john kirby

ukrayna

azov taburu

mariupol

pentagon

rusya

kimyasal silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051741321_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_642d8d1f401012e553ed71b3d70663e2.jpg

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kiev yönetimi ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentinde 'kimyasal silah' kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.Bakanlık Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde muhtemel bir kimyasal mühimmat kullandığı iddiasından haberdarız. Bunu şu an doğrulayamıyoruz ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.Kirby, "Eğer doğruysa bu haberler son derece endişe verici ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol gazları kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.Daha önce neo-Nazi Azov Taburu, Mariupol'deki çatışmalarda insansız hava araçlarıyla kökeni bilinmeyen ve ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunlarına neden olan zehirli bir gaz atıldığını iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html

ukrayna

mariupol

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

john kirby, ukrayna, azov taburu, mariupol, pentagon, rusya, kimyasal silah