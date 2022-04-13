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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html
Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik
Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik
Pentagon, Ukrayna ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus ordusunun 'kimyasal silah kullandığı' yönündeki suçlamasını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:54+0300
2022-04-13T09:55+0300
ukrayna krizi
john kirby
ukrayna
azov taburu
mariupol
pentagon
rusya
kimyasal silah
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kiev yönetimi ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentinde 'kimyasal silah' kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.Bakanlık Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde muhtemel bir kimyasal mühimmat kullandığı iddiasından haberdarız. Bunu şu an doğrulayamıyoruz ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.Kirby, "Eğer doğruysa bu haberler son derece endişe verici ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol gazları kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.Daha önce neo-Nazi Azov Taburu, Mariupol'deki çatışmalarda insansız hava araçlarıyla kökeni bilinmeyen ve ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunlarına neden olan zehirli bir gaz atıldığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html
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john kirby, ukrayna, azov taburu, mariupol, pentagon, rusya, kimyasal silah

Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik

09:54 13.04.2022 (güncellendi: 09:55 13.04.2022)
© AFP 2022 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynolds
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Pentagon, Ukrayna ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus ordusunun 'kimyasal silah kullandığı' yönündeki suçlamasını doğrulayamadığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kiev yönetimi ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentinde 'kimyasal silah' kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.
Bakanlık Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde muhtemel bir kimyasal mühimmat kullandığı iddiasından haberdarız. Bunu şu an doğrulayamıyoruz ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.
Kirby, "Eğer doğruysa bu haberler son derece endişe verici ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol gazları kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.
Daha önce neo-Nazi Azov Taburu, Mariupol'deki çatışmalarda insansız hava araçlarıyla kökeni bilinmeyen ve ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunlarına neden olan zehirli bir gaz atıldığını iddia etmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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