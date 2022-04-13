https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html
Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik
Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik
Pentagon, Ukrayna ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus ordusunun 'kimyasal silah kullandığı' yönündeki suçlamasını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T09:54+0300
2022-04-13T09:54+0300
2022-04-13T09:55+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kiev yönetimi ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentinde 'kimyasal silah' kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.Bakanlık Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde muhtemel bir kimyasal mühimmat kullandığı iddiasından haberdarız. Bunu şu an doğrulayamıyoruz ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.Kirby, "Eğer doğruysa bu haberler son derece endişe verici ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol gazları kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.Daha önce neo-Nazi Azov Taburu, Mariupol'deki çatışmalarda insansız hava araçlarıyla kökeni bilinmeyen ve ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunlarına neden olan zehirli bir gaz atıldığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html
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Pentagon: Ukrayna'nın Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasını teyit edemedik
09:54 13.04.2022 (güncellendi: 09:55 13.04.2022) Abone ol
Pentagon, Ukrayna ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentindeki çatışmalarda Rus ordusunun 'kimyasal silah kullandığı' yönündeki suçlamasını doğrulayamadığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kiev yönetimi ve neo-Nazi Azov Taburu'nun Mariupol kentinde 'kimyasal silah' kullanıldığı iddiasına yanıt verdi.
Bakanlık Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentinde muhtemel bir kimyasal mühimmat kullandığı iddiasından haberdarız. Bunu şu an doğrulayamıyoruz ancak durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.
Kirby, "Eğer doğruysa bu haberler son derece endişe verici ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal maddelerle karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kitle kontrol gazları kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.
Daha önce neo-Nazi Azov Taburu, Mariupol'deki çatışmalarda insansız hava araçlarıyla kökeni bilinmeyen ve ateş ve kulak çınlamasının yanı sıra solunum sorunlarına neden olan zehirli bir gaz atıldığını iddia etmişti.