Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/pitbull-evcil-kopeklere-saldirdi-kafasini-kapiyi-sikistirarak-kurtuldu-1055516277.html
Pitbull, evcil köpeklere saldırdı: Kafasını kapıyı sıkıştırarak kurtuldu
Pitbull, evcil köpeklere saldırdı: Kafasını kapıyı sıkıştırarak kurtuldu
Kayseri'nin Talas ilçesinde başıboş gezen 'pitbull' cinsi köpek, bir çiftin gezintiye çıkardığı köpeklere saldırdı. Apartmanın giriş katına sığınan çifti polis... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T06:28+0300
2022-04-13T06:28+0300
türkiye
pitbull
kayseri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055516252_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_0c4645bada2f9b0b3ea3401f3d9ab5fb.jpg
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, köpeklerini gezdirmeye çıkan Erhan Saklıca ve eşi, burada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.'Çin aslanı' cinsi köpekleri yaralanan çift, kendilerini bir apartmanın giriş katına kapattı. Çiftçin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu saldırgan köpeği etkisiz hale getirdi. Olayı anlatan Erhan Saklıca, "Akşam saatlerinde iftar öncesi köpeklerimizi parka çıkarttık. Tuvalet ihtiyaçlarını gördükten sonra eve gidiyorduk. Birden pitbullun geldiğini gördüm. İlk olarak erkek köpeğimizi kaptı. İftara çok az bir süre kaldığı için etrafta kimsede yoktu. Ne yaptıysak köpeğimizi kurtaramadık. Sopayla taşla vurmamıza rağmen yine bırakmadı. Son çare olarak saldırıdan kurtulan köpeğimizin birini bir apartmanın giriş katına götürdüm. Daha sonra gelip diğer saldırıya uğrayan erkek köpeğimizi binanın içerisine doğru çekmeye başladım. Bu sırada pitbull köpeğimi bırakmadığı için o da sürüklenerek binaya doğru geldi. Apartman girişinden içeri girer giremez dışarıda kalan pitbullun kafasını kapıyla sıkıştırdım. Bu sırada dışarıdan arkadaşlarda geldi sopalarla vurmaları üzerine ayırdık" diye konuştu.Parkta çocukların olmamasının faciayı engellediğinin altını çizen Saklıca, "Bu parkta çok fazla çocuk oynuyor. Eğer o anda köpek değil de parkta çocuklar olsaydı ve iftar vakti olmasaydı bu köpek çocuklara zarar vermiş olacaktı. Bu köpeğin boynunda tasması vardı ama ağzında ağızlığı yoktu. Bu çevredeki bir kişiye ait bir köpek. Köpeğin benim köpeklerime saldırdığını gördüğü için korkusundan gelemedi. Ben gelmesini isterdim. Köpeğin bir suçu yok, suç onundu. En azından köpeğine müdahale ederdi. Bu köpek bana da yardıma gelen arkadaşlara da saldırabilirdi. Zaten köpeği bıraksa bu kez de bize saldıracaktı. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055516252_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_2867343259487115090897052bdaa226.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pitbull, kayseri

Pitbull, evcil köpeklere saldırdı: Kafasını kapıyı sıkıştırarak kurtuldu

06:28 13.04.2022
© İHA / Pitbull, evcil köpekleri parçalayacaktı
Pitbull, evcil köpekleri parçalayacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Kayseri'nin Talas ilçesinde başıboş gezen 'pitbull' cinsi köpek, bir çiftin gezintiye çıkardığı köpeklere saldırdı. Apartmanın giriş katına sığınan çifti polis ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, köpeklerini gezdirmeye çıkan Erhan Saklıca ve eşi, burada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
'Çin aslanı' cinsi köpekleri yaralanan çift, kendilerini bir apartmanın giriş katına kapattı. Çiftçin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu saldırgan köpeği etkisiz hale getirdi.
Olayı anlatan Erhan Saklıca, "Akşam saatlerinde iftar öncesi köpeklerimizi parka çıkarttık. Tuvalet ihtiyaçlarını gördükten sonra eve gidiyorduk. Birden pitbullun geldiğini gördüm. İlk olarak erkek köpeğimizi kaptı. İftara çok az bir süre kaldığı için etrafta kimsede yoktu. Ne yaptıysak köpeğimizi kurtaramadık. Sopayla taşla vurmamıza rağmen yine bırakmadı. Son çare olarak saldırıdan kurtulan köpeğimizin birini bir apartmanın giriş katına götürdüm. Daha sonra gelip diğer saldırıya uğrayan erkek köpeğimizi binanın içerisine doğru çekmeye başladım. Bu sırada pitbull köpeğimi bırakmadığı için o da sürüklenerek binaya doğru geldi. Apartman girişinden içeri girer giremez dışarıda kalan pitbullun kafasını kapıyla sıkıştırdım. Bu sırada dışarıdan arkadaşlarda geldi sopalarla vurmaları üzerine ayırdık" diye konuştu.

Parkta çocukların olmamasının faciayı engellediğinin altını çizen Saklıca, "Bu parkta çok fazla çocuk oynuyor. Eğer o anda köpek değil de parkta çocuklar olsaydı ve iftar vakti olmasaydı bu köpek çocuklara zarar vermiş olacaktı. Bu köpeğin boynunda tasması vardı ama ağzında ağızlığı yoktu. Bu çevredeki bir kişiye ait bir köpek. Köpeğin benim köpeklerime saldırdığını gördüğü için korkusundan gelemedi. Ben gelmesini isterdim. Köpeğin bir suçu yok, suç onundu. En azından köpeğine müdahale ederdi. Bu köpek bana da yardıma gelen arkadaşlara da saldırabilirdi. Zaten köpeği bıraksa bu kez de bize saldıracaktı. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала