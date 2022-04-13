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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/putin-batinin-isbirligini-reddetmesi-milyonlarca-avrupaliya-darbe-vurdu-ve-abdyi-etkiledi--1055524811.html
Putin: Batı'nın işbirliğini reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu ve ABD'yi etkiledi
Putin: Batı'nın işbirliğini reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu ve ABD'yi etkiledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi Batılı ülkenin normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesinin milyonlarca Avrupalıya... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T12:59+0300
2022-04-13T13:20+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
avrupa
abd
ukrayna
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Kuzey Kutbu'yla ilgili konuların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki de dahil normal işbirliğini kesmesine değindi. Rusya lideri, Batı'nın aldığı kararların milyonlarca Avrupalıya darbe vurduğunun ve ABD'yi etkilediğinin altını çizdi.'Yaşanan bu durum, Batı için eşsiz nitelikte' Putin, "Bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki da dahil normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu. Gerçek bir enerji krizini tetikledi ve bu ABD'yi de etkiledi. Her yerde fiyatlar artıyor, enflasyon çıkıyor, yaşanan bu durum söz konusu ülkeler için eşsiz nitelikte" dedi.Yaptırımların ardından Rusya için alternatif imkanlar, seçenekler ortaya çıktığını ve yeni fırsat pencereleri açıldığını kaydeden Putin, Rus petrolü, gazı ve kömürünün yurtiçindeki tüketimini artırabileceklerini ve bunlara gerçekten ihtiyaç duyan dünyanın diğer bölgelerine sevkiyatı yoğunlaştırabileceklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ingilterede-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1055520168.html
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rusya, vladimir putin, avrupa, abd, ukrayna

Putin: Batı'nın işbirliğini reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu ve ABD'yi etkiledi

12:59 13.04.2022 (güncellendi: 13:20 13.04.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi Batılı ülkenin normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesinin milyonlarca Avrupalıya darbe vurduğunu ve ABD'yi etkilediğini belirtti.
Kuzey Kutbu'yla ilgili konuların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki de dahil normal işbirliğini kesmesine değindi.
Rusya lideri, Batı'nın aldığı kararların milyonlarca Avrupalıya darbe vurduğunun ve ABD'yi etkilediğinin altını çizdi.

'Yaşanan bu durum, Batı için eşsiz nitelikte'

Putin, "Bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki da dahil normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu. Gerçek bir enerji krizini tetikledi ve bu ABD'yi de etkiledi. Her yerde fiyatlar artıyor, enflasyon çıkıyor, yaşanan bu durum söz konusu ülkeler için eşsiz nitelikte" dedi.
Yaptırımların ardından Rusya için alternatif imkanlar, seçenekler ortaya çıktığını ve yeni fırsat pencereleri açıldığını kaydeden Putin, Rus petrolü, gazı ve kömürünün yurtiçindeki tüketimini artırabileceklerini ve bunlara gerçekten ihtiyaç duyan dünyanın diğer bölgelerine sevkiyatı yoğunlaştırabileceklerini söyledi.
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