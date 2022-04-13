https://tr.sputniknews.com/20220413/putin-batinin-isbirligini-reddetmesi-milyonlarca-avrupaliya-darbe-vurdu-ve-abdyi-etkiledi--1055524811.html

Putin: Batı'nın işbirliğini reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu ve ABD'yi etkiledi

Putin: Batı'nın işbirliğini reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu ve ABD'yi etkiledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi Batılı ülkenin normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesinin milyonlarca Avrupalıya... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T12:59+0300

2022-04-13T12:59+0300

2022-04-13T13:20+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

avrupa

abd

ukrayna

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Kuzey Kutbu'yla ilgili konuların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ardından bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki de dahil normal işbirliğini kesmesine değindi. Rusya lideri, Batı'nın aldığı kararların milyonlarca Avrupalıya darbe vurduğunun ve ABD'yi etkilediğinin altını çizdi.'Yaşanan bu durum, Batı için eşsiz nitelikte' Putin, "Bir dizi Batılı ülkenin Rusya'yla enerji alanındaki da dahil normal işbirliğini ve Rus enerji kaynaklarının bir kısmını reddetmesi, milyonlarca Avrupalıya darbe vurdu. Gerçek bir enerji krizini tetikledi ve bu ABD'yi de etkiledi. Her yerde fiyatlar artıyor, enflasyon çıkıyor, yaşanan bu durum söz konusu ülkeler için eşsiz nitelikte" dedi.Yaptırımların ardından Rusya için alternatif imkanlar, seçenekler ortaya çıktığını ve yeni fırsat pencereleri açıldığını kaydeden Putin, Rus petrolü, gazı ve kömürünün yurtiçindeki tüketimini artırabileceklerini ve bunlara gerçekten ihtiyaç duyan dünyanın diğer bölgelerine sevkiyatı yoğunlaştırabileceklerini söyledi.

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rusya, vladimir putin, avrupa, abd, ukrayna