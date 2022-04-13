Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220413/rb-sarkici-jason-derulo-istanbula-geliyor-1055522463.html
R&B şarkıcı Jason Derulo, İstanbul'a geliyor
R&B şarkıcı Jason Derulo, İstanbul'a geliyor
R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T12:03+0300
2022-04-13T12:08+0300
jason derulo
yaşam
şarkıcı
istanbul
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055522439_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d17addf46c61b54fa6ae746edb91df4c.jpg
Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan 1989 Florida doğumlu sanatçı, soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için de sahne ismini böyle kullanmaktadır.2009’da çıkardığı Whatcha Say şarkısı ile milyonlarca dinlenme kazanmış ve ün yakalamıştır. Ardından In My Head ile daha da ünlenen şarkıcı, Türkiye’deki ününü Don’t Wanna Go Home parçasıyla kazandı ve tanındı. Talk Dirty şarkısı Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında büyük ses getirdi.2020’de çıkardığı Savage Love şarkısı BTS tarafından da beğenildi ve grupla şarkıya yeni bir soluk getirerek düet yaptılar. Love Not War şarkısı Tiktok’da 23 milyon izlenmeye ulaştı.25 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17.00’de kapılarını açacak.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055522439_87:0:634:410_1920x0_80_0_0_34631763327a534351973740d26d5d40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jason derulo, şarkıcı, istanbul, konser

R&B şarkıcı Jason Derulo, İstanbul'a geliyor

12:03 13.04.2022 (güncellendi: 12:08 13.04.2022)
© DHAJason Derulo
Jason Derulo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere Türkiye'ye geliyor.
Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan 1989 Florida doğumlu sanatçı, soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için de sahne ismini böyle kullanmaktadır.
2009’da çıkardığı Whatcha Say şarkısı ile milyonlarca dinlenme kazanmış ve ün yakalamıştır. Ardından In My Head ile daha da ünlenen şarkıcı, Türkiye’deki ününü Don’t Wanna Go Home parçasıyla kazandı ve tanındı. Talk Dirty şarkısı Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında büyük ses getirdi.
2020’de çıkardığı Savage Love şarkısı BTS tarafından da beğenildi ve grupla şarkıya yeni bir soluk getirerek düet yaptılar. Love Not War şarkısı Tiktok’da 23 milyon izlenmeye ulaştı.
25 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17.00’de kapılarını açacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала