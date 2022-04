https://tr.sputniknews.com/20220413/rb-sarkici-jason-derulo-istanbula-geliyor-1055522463.html

R&B şarkıcı Jason Derulo, İstanbul'a geliyor

R&B şarkıcı Jason Derulo, İstanbul'a geliyor

R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan 1989 Florida doğumlu sanatçı, soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için de sahne ismini böyle kullanmaktadır.2009’da çıkardığı Whatcha Say şarkısı ile milyonlarca dinlenme kazanmış ve ün yakalamıştır. Ardından In My Head ile daha da ünlenen şarkıcı, Türkiye’deki ününü Don’t Wanna Go Home parçasıyla kazandı ve tanındı. Talk Dirty şarkısı Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında büyük ses getirdi.2020’de çıkardığı Savage Love şarkısı BTS tarafından da beğenildi ve grupla şarkıya yeni bir soluk getirerek düet yaptılar. Love Not War şarkısı Tiktok’da 23 milyon izlenmeye ulaştı.25 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17.00’de kapılarını açacak.

