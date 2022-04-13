https://tr.sputniknews.com/20220413/rihannadan-hamilelik-stilini-elestirenlere-yanit-hamileliginizi-neden-saklayasaniz-ki-1055527703.html

Rihanna'dan hamilelik stilini eleştirenlere yanıt: Hamileliğinizi neden saklayasınız ki?

Rihanna'dan hamilelik stilini eleştirenlere yanıt: Hamileliğinizi neden saklayasınız ki?

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna alışıldık tarzdaki hamile kıyafetleri yerine göbeğini açıkta bırakan bluzlar, tayt, mini... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:34+0300

2022-04-13T14:34+0300

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rihanna

yaşam

hamile

kıyafet

vogue

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Erkek arkadaşı A$AP Rocky ile ilk çocuğunu bekleyen Rihanna, Vogue dergisinin mayıs sayısı için verdiği röportajda, hamile olduğunu öğrendiğinde "Hamilelik reyonundan alışveriş falan yapmam" diye düşündüğünü anlattı. "Hiç kusura bakmayın, giyinip kuşanmak çok eğlenceli. Bedenim değişiyor diye bu yanımın yok olmasına izin vermeyeceğim" diye devam eden 34 yaşındaki şarkıcı şöyle devam etti: "Bedenim şu anda harika bir iş çıkarıyor ve bundan utanacak değilim. Bu, kutlanması gereken bir dönem olmalı. Çünkü hamileliğinizi neden saklayasınız ki?"

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rihanna, hamile, kıyafet, vogue