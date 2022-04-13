https://tr.sputniknews.com/20220413/rize-artvin-havalimani-14-mayista-aciliyor-1055511885.html

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

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havalimanı

türkiye

rize

artvin

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Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlandığı bildirilen havalimanının önümüzdeki günlerde yapılacak test uçuşları için hazır hale geldiği belirtildi. Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi. İlk test uçuşları gerçekleşecek olan Rize-Artvin Havalimanın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirileceği öğrenildi.

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