Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/rtuk-euronews-icin-internet-yayin-lisansi-alma-sartini-kaldirdi-1055531188.html
RTÜK, Euronews için 'internet yayın lisansı alma' şartını kaldırdı
RTÜK, Euronews için 'internet yayın lisansı alma' şartını kaldırdı
RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp, sosyal medyadan RTÜK’ün lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:49+0300
2022-04-13T16:00+0300
ilhan taşcı
euronews
türkiye
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp sosyal medyadan, euronews.com'un lisans alma sürecini paylaştı.Taşcı, şu ifadeleri kullandı:“RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek.”DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA) RTÜK’e henüz lisans için başvuruda bulunmadığını da söyleyen Taşçı, “DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye’den erişim mümkün olmayacak” açıklamasında bulundu.‘İçerikleri temizledi'RTÜK üyesi Okan Konuralp de “Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırdı. Karar, Euronews’in yayın lisansı almasını zorunlu kıldığı iddia edilen içerikleri sitesinden temizlediği gerekçesiyle alındı. DW ve VOA için ise süreç henüz tamamlanmadı” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-doldu-3-uluslararasi-yayin-kurulusu-da-basvuru-yapmadi-1054206471.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158344_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_9ef8b2f56d1b7257ff94c7e17fe1bfb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilhan taşcı, euronews, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK, Euronews için 'internet yayın lisansı alma' şartını kaldırdı

15:49 13.04.2022 (güncellendi: 16:00 13.04.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp, sosyal medyadan RTÜK’ün lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp sosyal medyadan, euronews.com'un lisans alma sürecini paylaştı.

Taşcı, şu ifadeleri kullandı:
“RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek.”
DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA) RTÜK’e henüz lisans için başvuruda bulunmadığını da söyleyen Taşçı, “DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye’den erişim mümkün olmayacak” açıklamasında bulundu.

‘İçerikleri temizledi'

RTÜK üyesi Okan Konuralp de “Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırdı. Karar, Euronews’in yayın lisansı almasını zorunlu kıldığı iddia edilen içerikleri sitesinden temizlediği gerekçesiyle alındı. DW ve VOA için ise süreç henüz tamamlanmadı” açıklamasında bulundu.
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
TÜRKİYE
RTÜK üyesi Taşcı: 72 saatlik süre doldu, 3 uluslararası yayın kuruluşu da başvuru yapmadı
24 Şubat, 16:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала