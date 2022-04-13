https://tr.sputniknews.com/20220413/rtuk-euronews-icin-internet-yayin-lisansi-alma-sartini-kaldirdi-1055531188.html

RTÜK, Euronews için 'internet yayın lisansı alma' şartını kaldırdı

RTÜK, Euronews için 'internet yayın lisansı alma' şartını kaldırdı

RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp, sosyal medyadan RTÜK’ün lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T15:49+0300

2022-04-13T15:49+0300

2022-04-13T16:00+0300

ilhan taşcı

euronews

türkiye

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp sosyal medyadan, euronews.com'un lisans alma sürecini paylaştı.Taşcı, şu ifadeleri kullandı:“RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek.”DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA) RTÜK’e henüz lisans için başvuruda bulunmadığını da söyleyen Taşçı, “DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye’den erişim mümkün olmayacak” açıklamasında bulundu.‘İçerikleri temizledi'RTÜK üyesi Okan Konuralp de “Euronews’ın başvurusu üzerine hakkındaki ‘internet yayın lisansı alma’ şartını kaldırdı. Karar, Euronews’in yayın lisansı almasını zorunlu kıldığı iddia edilen içerikleri sitesinden temizlediği gerekçesiyle alındı. DW ve VOA için ise süreç henüz tamamlanmadı” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-doldu-3-uluslararasi-yayin-kurulusu-da-basvuru-yapmadi-1054206471.html

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ilhan taşcı, euronews, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)