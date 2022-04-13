https://tr.sputniknews.com/20220413/rus-kullanicilar-rusyadan-ayrilan-netflixe-dava-acti-60-milyon-ruble-talep-ettiler-1055533513.html
Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler
Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler
Rus kullanıcılar, Moskova’nın Donbass’ı korumaya yönelik operasyonun başlamasının ardından Rusya’dan ayrılma kararı alan Netflix hakkında dava açtı, şirketten... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T16:58+0300
2022-04-13T16:58+0300
2022-04-13T16:58+0300
ukrayna krizi
netflix
rusya
dava
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Çernışov, Lukyanov ve Partnerleri (CLP) hukuk şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus kullanıcılar, Rusya’daki faaliyetlerini durduran dizi ve film platformu Netflix hakkında Moskova’daki Hamovniçeskiy Mahmekesi’ne 60 milyon rublelik (720 bin 318 dolar) hak talebiyle toplu dava açtı.Açıklamada, “Davanın gerekçesi, Netflix’in tek taraflı olarak Rusya’da hizmet vermeyi reddederek Rus kullanıcılarının haklarının ihlal etmesi oldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, davaya 20 kişi katıldı. Yaklaşık 100 kişi de katılmak için başvuruda bulundu.Netflix’in aboneleriyle sorumluluklarını tek taraflı olarak reddetme olasılığını kapsamayan bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Bu nedenle Rusya Medeni Kanunu ve Tüketici Haklarının Korunması Kanunu uyarınca, şirketin kararı ile kullanıcıların hakları doğrudan ihlal edilmiş oldu.Talep edilen miktar, manevi tazminatın tazminini ve mahkeme tarafından hükmedilen miktarın yüzde 50’si kadar para cezasını kapsıyor. Netflix mahkeme kararına uymayı reddederse, şirket geciktiği her gün için yeni bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Netflix, mart ayında Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu.
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netflix, rusya, dava
Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler
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Rus kullanıcılar, Moskova’nın Donbass’ı korumaya yönelik operasyonun başlamasının ardından Rusya’dan ayrılma kararı alan Netflix hakkında dava açtı, şirketten 60 milyon ruble talep etti.
Çernışov, Lukyanov ve Partnerleri (CLP) hukuk şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus kullanıcılar, Rusya’daki faaliyetlerini durduran dizi ve film platformu Netflix hakkında Moskova’daki Hamovniçeskiy Mahmekesi’ne 60 milyon rublelik (720 bin 318 dolar) hak talebiyle toplu dava açtı.
Açıklamada, “Davanın gerekçesi, Netflix’in tek taraflı olarak Rusya’da hizmet vermeyi reddederek Rus kullanıcılarının haklarının ihlal etmesi oldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, davaya 20 kişi katıldı. Yaklaşık 100 kişi de katılmak için başvuruda bulundu.
Netflix’in aboneleriyle sorumluluklarını tek taraflı olarak reddetme olasılığını kapsamayan bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Bu nedenle Rusya Medeni Kanunu ve Tüketici Haklarının Korunması Kanunu uyarınca, şirketin kararı ile kullanıcıların hakları doğrudan ihlal edilmiş oldu.
Talep edilen miktar, manevi tazminatın tazminini ve mahkeme tarafından hükmedilen miktarın yüzde 50’si kadar para cezasını kapsıyor. Netflix mahkeme kararına uymayı reddederse, şirket geciktiği her gün için yeni bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Netflix, mart ayında Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu.