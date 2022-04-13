Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/rus-kullanicilar-rusyadan-ayrilan-netflixe-dava-acti-60-milyon-ruble-talep-ettiler-1055533513.html
Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler
Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler
Rus kullanıcılar, Moskova’nın Donbass’ı korumaya yönelik operasyonun başlamasının ardından Rusya’dan ayrılma kararı alan Netflix hakkında dava açtı, şirketten... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T16:58+0300
2022-04-13T16:58+0300
ukrayna krizi
netflix
rusya
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_0:23:1201:698_1920x0_80_0_0_fe536d250cd46964a42cd78b3c3f0d3c.jpg
Çernışov, Lukyanov ve Partnerleri (CLP) hukuk şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus kullanıcılar, Rusya’daki faaliyetlerini durduran dizi ve film platformu Netflix hakkında Moskova’daki Hamovniçeskiy Mahmekesi’ne 60 milyon rublelik (720 bin 318 dolar) hak talebiyle toplu dava açtı.Açıklamada, “Davanın gerekçesi, Netflix’in tek taraflı olarak Rusya’da hizmet vermeyi reddederek Rus kullanıcılarının haklarının ihlal etmesi oldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, davaya 20 kişi katıldı. Yaklaşık 100 kişi de katılmak için başvuruda bulundu.Netflix’in aboneleriyle sorumluluklarını tek taraflı olarak reddetme olasılığını kapsamayan bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Bu nedenle Rusya Medeni Kanunu ve Tüketici Haklarının Korunması Kanunu uyarınca, şirketin kararı ile kullanıcıların hakları doğrudan ihlal edilmiş oldu.Talep edilen miktar, manevi tazminatın tazminini ve mahkeme tarafından hükmedilen miktarın yüzde 50’si kadar para cezasını kapsıyor. Netflix mahkeme kararına uymayı reddederse, şirket geciktiği her gün için yeni bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Netflix, mart ayında Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/netflixten-yeni-ozellik-buna-bayildim-1055494713.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_85:0:1066:736_1920x0_80_0_0_5f913fac8babeeed5b387d507aaef098.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, rusya, dava

Rus kullanıcılar, Rusya’dan ayrılan Netflix’e dava açtı: 60 milyon ruble talep ettiler

16:58 13.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Rus kullanıcılar, Moskova’nın Donbass’ı korumaya yönelik operasyonun başlamasının ardından Rusya’dan ayrılma kararı alan Netflix hakkında dava açtı, şirketten 60 milyon ruble talep etti.
Çernışov, Lukyanov ve Partnerleri (CLP) hukuk şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus kullanıcılar, Rusya’daki faaliyetlerini durduran dizi ve film platformu Netflix hakkında Moskova’daki Hamovniçeskiy Mahmekesi’ne 60 milyon rublelik (720 bin 318 dolar) hak talebiyle toplu dava açtı.
Açıklamada, “Davanın gerekçesi, Netflix’in tek taraflı olarak Rusya’da hizmet vermeyi reddederek Rus kullanıcılarının haklarının ihlal etmesi oldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, davaya 20 kişi katıldı. Yaklaşık 100 kişi de katılmak için başvuruda bulundu.
Netflix’in aboneleriyle sorumluluklarını tek taraflı olarak reddetme olasılığını kapsamayan bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Bu nedenle Rusya Medeni Kanunu ve Tüketici Haklarının Korunması Kanunu uyarınca, şirketin kararı ile kullanıcıların hakları doğrudan ihlal edilmiş oldu.
Talep edilen miktar, manevi tazminatın tazminini ve mahkeme tarafından hükmedilen miktarın yüzde 50’si kadar para cezasını kapsıyor. Netflix mahkeme kararına uymayı reddederse, şirket geciktiği her gün için yeni bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Netflix, mart ayında Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
YAŞAM
Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
Dün, 13:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала