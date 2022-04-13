https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-cin-ticareti-ilk-ceyrekte-yuzde-287-buyudu-1055538057.html

Rusya-Çin ticareti ilk çeyrekte yüzde 28.7 büyüdü

Rusya-Çin ticareti ilk çeyrekte yüzde 28.7 büyüdü

Rusya ve Çin arasındaki ticaret bu yılın ilk çeyreğinde 38 milyar 170 milyon dolar olarak gerçekleşti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T19:32+0300

2022-04-13T19:32+0300

2022-04-13T19:33+0300

ekonomi

rusya

çin

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Çin Gümrük İdaresi Baş İdaresi’nin verilerine göre, Rusya-Çin ticareti geçen yılın aynı döneme göre yüzde 28.7 büyüdü.Çin ürünlerinin Rusya’ya ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 artarak 16 milyar 440 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin’in Rusya’dan ithalatı da yüzde 31 artışla 21 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.İki ülke arasındaki ticaretin mart ayında 11 milyar 660 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Çin’in Rusya’ya ihracatı 3 milyar 820 milyon dolar, Rusya’dan Çin’e ithalat da 7 milyar 840 milyon dolar oldu.Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verilerine göre, Rusya ve Çin arasındaki ticaret 2021’de yüzde 35.2 büyüyerek 140 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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