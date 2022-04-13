https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-enerji-bakani-petrolde-varil-basina-150--dolar-mumkun-ancak-tahmin-etmek-zor-1055515435.html

Rusya Enerji Bakanı: Petrolde varil başına 150 dolar mümkün ancak kesin tahmin yürütmek zor

Rusya Enerji Bakanı: Petrolde varil başına 150 dolar mümkün ancak kesin tahmin yürütmek zor

Rusya Enerji Bakanı Shulginov, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T04:24+0300

2022-04-13T04:24+0300

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petrol

rusya

ukrayna krizi

varil

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Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, petrol fiyatının varil başına 150 dolara kadar çıkmasının mümkün olduğunu ancak mevcut jeopolitik ve ekonomik durumdaki gelişmeleri tahmin etmenin de zor olduğunu söyledi.İzvestiya gazetesine verdiği röportajda Shulginov, "Petrolün varil başına 80-150 dolar aralığında maliyeti prensipte mümkündür, ancak bizim görevimiz petrolün ne kadara mal olacağını tahmin etmek değil, petrol endüstrisinin işleyişini sağlamak" dedi. Shulginov "Dost ülkelere her fiyat aralığında petrol ve petrol ürünleri satmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Bakan, özellikle Batılı politikacıların bu durumla ilgili yapıcı olmayan davranışları göz önüne alındığında, mevcut belirsiz içinde tahmin yürütmenin zor olduğunu söyledi.

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petrol, rusya, varil