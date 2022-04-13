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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-enerji-bakani-petrolde-varil-basina-150--dolar-mumkun-ancak-tahmin-etmek-zor-1055515435.html
Rusya Enerji Bakanı: Petrolde varil başına 150 dolar mümkün ancak kesin tahmin yürütmek zor
Rusya Enerji Bakanı: Petrolde varil başına 150 dolar mümkün ancak kesin tahmin yürütmek zor
Rusya Enerji Bakanı Shulginov, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T04:24+0300
2022-04-13T04:33+0300
petrol
rusya
ukrayna krizi
varil
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Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, petrol fiyatının varil başına 150 dolara kadar çıkmasının mümkün olduğunu ancak mevcut jeopolitik ve ekonomik durumdaki gelişmeleri tahmin etmenin de zor olduğunu söyledi.İzvestiya gazetesine verdiği röportajda Shulginov, "Petrolün varil başına 80-150 dolar aralığında maliyeti prensipte mümkündür, ancak bizim görevimiz petrolün ne kadara mal olacağını tahmin etmek değil, petrol endüstrisinin işleyişini sağlamak" dedi. Shulginov "Dost ülkelere her fiyat aralığında petrol ve petrol ürünleri satmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Bakan, özellikle Batılı politikacıların bu durumla ilgili yapıcı olmayan davranışları göz önüne alındığında, mevcut belirsiz içinde tahmin yürütmenin zor olduğunu söyledi.
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petrol, rusya, varil

Rusya Enerji Bakanı: Petrolde varil başına 150 dolar mümkün ancak kesin tahmin yürütmek zor

04:24 13.04.2022 (güncellendi: 04:33 13.04.2022)
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Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Rusya Enerji Bakanı Shulginov, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etti.
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, petrol fiyatının varil başına 150 dolara kadar çıkmasının mümkün olduğunu ancak mevcut jeopolitik ve ekonomik durumdaki gelişmeleri tahmin etmenin de zor olduğunu söyledi.
İzvestiya gazetesine verdiği röportajda Shulginov, "Petrolün varil başına 80-150 dolar aralığında maliyeti prensipte mümkündür, ancak bizim görevimiz petrolün ne kadara mal olacağını tahmin etmek değil, petrol endüstrisinin işleyişini sağlamak" dedi.
Shulginov "Dost ülkelere her fiyat aralığında petrol ve petrol ürünleri satmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Bakan, özellikle Batılı politikacıların bu durumla ilgili yapıcı olmayan davranışları göz önüne alındığında, mevcut belirsiz içinde tahmin yürütmenin zor olduğunu söyledi.
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