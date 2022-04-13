https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-savunma-bakanligi-kiev-harkovda-hukumlulerden-olusan-uc-yeni-tabur-kurdu-1055543745.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni ulusal... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T22:58+0300

2022-04-13T22:58+0300

2022-04-13T22:59+0300

mihail mizintsev

ukrayna krizi

ukrayna krizi

neo-nazi

ukrayna

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Tümgeneral Mihail Mizintsev, “Kiev rejimi, Alekseyevskaya ve 43. Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlardan oluşan üç yeni ulusal taburun (Slabojanşina, Harkovşina-1 ve Harkovşina-2) oluşumunu tamamladı” dedi.Rus komutan, Harkov’un güneyinin abluka altına alınması ve yerel sakinlerin şehirden çıkışının engellenmesinin yanı sıra, geri çekilme ya da teslim olma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin imha edilmesinin söz konusu taburların başlıca görevleri olduğunu kaydetti.Mizintsev, Kiev makamlarının bu tür eylemlerinin, Ukrayna halkına karşı insanlık dışı tutumlarını bir kez daha gösterdiğini ve tüm ahlak normları ve uluslararası insancıl hukuku çiğnediğinin kanıtı olduğuna vurgu yaparak, “BM, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası örgütleri derhal tüm önlemleri almaya ve sivilleri kurtarmak için Ukrayna tarafını etkilemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.'Neo-Naziler, Volnovaha yakınlarındaki bir manastırda bulunan 450 kişinin çıkışına izin vermiyor’Mizintsev, Ukraynalı neo-Nazilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Volnovaha yerleşimine bağlı Nikolskoye köyünde bulunan Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'ndaki 450 sivilin çıkışına izin vermediğini söyledi.Rus komutan, “Neo-Naziler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volnovaha bölgesi'ndeki Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'nda bulunan ve aralarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yaşam destek cihazlarına bağlı ağır hastalar, kanser hastaları ve insüline bağımlı diyabetlilerin de olduğu 450'den fazla sivilin çıkışına izin vermiyor" dedi.

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mihail mizintsev, ukrayna krizi, neo-nazi, ukrayna