https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-savunma-bakanligi-kiev-harkovda-hukumlulerden-olusan-uc-yeni-tabur-kurdu-1055543745.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni ulusal... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T22:58+0300
2022-04-13T22:58+0300
2022-04-13T22:59+0300
mihail mizintsev
ukrayna krizi
ukrayna krizi
neo-nazi
ukrayna
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Tümgeneral Mihail Mizintsev, “Kiev rejimi, Alekseyevskaya ve 43. Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlardan oluşan üç yeni ulusal taburun (Slabojanşina, Harkovşina-1 ve Harkovşina-2) oluşumunu tamamladı” dedi.Rus komutan, Harkov’un güneyinin abluka altına alınması ve yerel sakinlerin şehirden çıkışının engellenmesinin yanı sıra, geri çekilme ya da teslim olma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin imha edilmesinin söz konusu taburların başlıca görevleri olduğunu kaydetti.Mizintsev, Kiev makamlarının bu tür eylemlerinin, Ukrayna halkına karşı insanlık dışı tutumlarını bir kez daha gösterdiğini ve tüm ahlak normları ve uluslararası insancıl hukuku çiğnediğinin kanıtı olduğuna vurgu yaparak, “BM, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası örgütleri derhal tüm önlemleri almaya ve sivilleri kurtarmak için Ukrayna tarafını etkilemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.'Neo-Naziler, Volnovaha yakınlarındaki bir manastırda bulunan 450 kişinin çıkışına izin vermiyor’Mizintsev, Ukraynalı neo-Nazilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Volnovaha yerleşimine bağlı Nikolskoye köyünde bulunan Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'ndaki 450 sivilin çıkışına izin vermediğini söyledi.Rus komutan, “Neo-Naziler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volnovaha bölgesi'ndeki Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'nda bulunan ve aralarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yaşam destek cihazlarına bağlı ağır hastalar, kanser hastaları ve insüline bağımlı diyabetlilerin de olduğu 450'den fazla sivilin çıkışına izin vermiyor" dedi.
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mihail mizintsev, ukrayna krizi, neo-nazi, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni tabur kurdu
22:58 13.04.2022 (güncellendi: 22:59 13.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Harkov’da hükümlülerden oluşan üç yeni ulusal taburun oluşumunu tamamladığını söyledi.
Tümgeneral Mihail Mizintsev, “Kiev rejimi, Alekseyevskaya ve 43. Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlardan oluşan üç yeni ulusal taburun (Slabojanşina, Harkovşina-1 ve Harkovşina-2) oluşumunu tamamladı” dedi.
Rus komutan, Harkov’un güneyinin abluka altına alınması ve yerel sakinlerin şehirden çıkışının engellenmesinin yanı sıra, geri çekilme ya da teslim olma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin imha edilmesinin söz konusu taburların başlıca görevleri olduğunu kaydetti.
Mizintsev, Kiev makamlarının bu tür eylemlerinin, Ukrayna halkına karşı insanlık dışı tutumlarını bir kez daha gösterdiğini ve tüm ahlak normları ve uluslararası insancıl hukuku çiğnediğinin kanıtı olduğuna vurgu yaparak, “BM, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası örgütleri derhal tüm önlemleri almaya ve sivilleri kurtarmak için Ukrayna tarafını etkilemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
'Neo-Naziler, Volnovaha yakınlarındaki bir manastırda bulunan 450 kişinin çıkışına izin vermiyor’
Mizintsev, Ukraynalı neo-Nazilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Volnovaha yerleşimine bağlı Nikolskoye köyünde bulunan Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'ndaki 450 sivilin çıkışına izin vermediğini söyledi.
Rus komutan, “Neo-Naziler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volnovaha bölgesi'ndeki Nikolo-Vasilyevskiy Manastırı'nda bulunan ve aralarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yaşam destek cihazlarına bağlı ağır hastalar, kanser hastaları ve insüline bağımlı diyabetlilerin de olduğu 450'den fazla sivilin çıkışına izin vermiyor" dedi.