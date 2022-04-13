https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-topraklarimiza-yonelik-tehdit-devam-ederse-ukraynanin-karar-alma-merkezleri-vurulacak-1055539987.html

Rusya: Topraklarımıza yönelik tehdit devam ederse Ukrayna'nın karar alma merkezleri vurulacak

Rusya: Topraklarımıza yönelik tehdit devam ederse Ukrayna'nın karar alma merkezleri vurulacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya'daki tesislere yönelik sabotaj ve bombardıman girişimlerinde bulunduğunu, bu tür... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T20:37+0300

2022-04-13T20:37+0300

2022-04-13T20:50+0300

konaşenkov

igor konaşenkov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

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Bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya’daki tesislere sabotaj ve bombardıman girişimlerinde bulunduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak” diye konuştu.'Mariupol Limanı Azov militanlarından kurtarıldı’Harekat kapsamında Mariupol Limanının aşırı milliyetçi Azov Taburu militanlarından tamamen kurtarıldığına dikkat çeken Konaşenkov, Nazilerin limandaki gemilerde alıkoyduğu yabancılar dahil tüm rehinelerin serbest bırakıldığını dile getirdi.Rus komutan, “Kentte bulunan Ukrayna askeri birliklerinden ve Azov’dan geri kalanlar bloke edildi ve kuşatmadan kaçma fırsatından yoksun bırakıldı” ifadelerini kullandı.'Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna’da 36 askeri unsuru imha etti’Konaşenkov, “Gün içinde 36 düşman hedefi yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildi. Bunların arasında Vrubovka ve Berestovoye yerleşimlerinde Ukrayna 57. ve 24. mekanize tugaylarının iki onarım üssü ve iki füze ve topçu silah deposu, Popasnaya ve Barvenkovo bölgelerinde, 24. Mekanize Tugayın birliklerinin beş tutunma noktası, Çerkasskoye yerleşiminde Ukrayna Ulusal Muhafızları 15. Alayının komuta merkezi yer alıyor. Ayrıca Gulyaypole bölgesinde 128. Dağcı Saldırı Tugayının karargahı ve yakıt deposu imha edildi” bilgisini verdi.

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konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna krizi, rusya